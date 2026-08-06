Ya es oficial: Javier Ruiz deja la cadena pública para dirigir La Séptima y Jesús Cintora asume 'Mañaneros'

Importante giro en el contenido televisivo el que se ha hecho oficial este jueves, 6 de agosto. Javier Ruiz, que este viernes día 7 se despide de Mañaneros, se convertirá en el primer director de La Séptima, la nueva cadena de televisión cuyo lanzamiento está previsto para el 5 de noviembre.

La salida de Ruiz de TVE para coger los mandos de la mencionada cadena abre un periodo de reajustes internos en la corporación pública que marcará la próxima temporada televisiva.

Su marcha, confirmada esta semana, obliga a RTVE a reorganizar dos de sus espacios de actualidad más reconocibles: Mañaneros y Malas lenguas.

El movimiento, que afecta tanto a presentadores como a la estructura directiva, evidencia la magnitud del nuevo proyecto impulsado por José Miguel Contreras y el impacto que tendrá en el ecosistema audiovisual español.

Ruiz se despedirá este viernes de los espectadores de Mañaneros, el magacín matinal de La 1 que ocupa la franja entre las 10:35 y las 15:00 horas y que combina información política, análisis social y entretenimiento.

Su salida se produce tras aceptar la propuesta de Contreras para convertirse en el primer director de La Séptima.

El proyecto, adelantado por EFE el pasado 30 de julio, aspira a convertirse en un canal íntegramente dedicado a la actualidad, con una parrilla que integrará información, análisis y formatos híbridos.

La marcha de Ruiz no solo afecta a la conducción del programa, sino también a su estructura interna. Daniel Fernández, uno de los directores de Mañaneros, también abandona RTVE para incorporarse a La Séptima como director de contenidos.

Fernández, con una trayectoria consolidada en programas de actualidad y entretenimiento -incluida la dirección del espacio de Ana Rosa Quintana- asumirá un cargo estratégico que integrará funciones tradicionalmente separadas entre Informativos y Programas.

La nueva cadena apostará por una estructura transversal en la que toda la programación girará en torno a la actualidad.

Ante este doble vacío, RTVE ha movido ficha con rapidez. Según avanzó El País y confirmaron fuentes de la corporación, Jesús Cintora será el encargado de asumir la presentación de Mañaneros en esta nueva etapa.

El periodista, que ya ha conducido varios formatos de análisis político en televisión, compartirá la mesa con Adela González.

Javier Ruiz en una imagen de sus redes. Redes Sociales

Su incorporación supone un regreso a la franja matinal y refuerza la apuesta de RTVE por perfiles con experiencia en el tratamiento de la actualidad y capacidad para conectar con audiencias diversas.

Cintora compatibilizará este nuevo rol con la conducción de Malas lenguas Noche, el programa de La 2 que se emite los sábados entre las 22:00 y las 02:00 horas.

Este formato, centrado en el análisis político y social desde una perspectiva crítica, se ha consolidado como una de las propuestas más singulares de la cadena pública.

La continuidad de Cintora en este espacio garantiza coherencia editorial y mantiene su presencia en dos franjas clave para RTVE.

La reorganización también afecta al Malas lenguas diario, que experimentará un relevo en su presentación. Gonzalo Miró será el encargado de conducir el programa en sus dos ventanas: la primera, de 17:40 a 19:30 en La 2, y la segunda, de 19:30 a 20:25 en La 1.

Miró, habitual colaborador en espacios de tertulia y análisis, se enfrenta así a su primer gran proyecto como presentador principal en RTVE.

En la parte dedicada a política estará acompañado por Esther Palomera, periodista con amplia experiencia en información parlamentaria.

En la sección centrada en sucesos, Miró contará con Ana Hinestrosa, hasta ahora presentadora de Hoy en día en Canal Sur, que aportará su conocimiento en crónica social y judicial.

Sea como fuere, la creación de La Séptima, por su parte, se perfila como uno de los movimientos más relevantes del sector audiovisual en los últimos años.