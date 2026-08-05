Ana Rosa Quintana, 70 años: "Me levanto a las 5:30, desayuno un café con dos galletas, leo la prensa y practico deporte"

A sus 70 años, Ana Rosa Quintana mantiene una rutina muy marcada en la que la información, el deporte y la alimentación saludable ocupan un lugar fundamental. La periodista comienza el día cuanto todavía no ha amanecido para llegar perfectamente preparada a su trabajo.

"Me levanto a las 5:30, desayuno dos galletas y un café. Leo los periódicos, tanto digital como en papel y a la misma vez escucho la radio", confesó en una entrevista con Juan y Medio. De esta manera, combina distintos medios de comunicación desde primera hora para no perder detalle de la actualidad antes de comenzar la jornada.

Aunque gran parte de su día gira en torno a la información, también reserva tiempo para cuidar su salud. Caminar, realizar ejercicios de fuerza y practicar yoga forma parte de su rutina habitual.

"Tengo mucha energía, soy una persona muy activa. Me cuido, hago mucho deporte. Entreno dos veces en semana", confesó a ¡Hola!, dejando claro que el ejercicio es una prioridad en su estilo de vida.

Su alimentación sigue la misma filosofía. "Me cuido, no como procesados y hago mucho deporte", afirma. La comunicadora reconoce que come de forma sencilla y equilibrada porque es lo que realmente le apetece.

"Soy poco comilona y como bastante sano, pero porque es lo que me gusta. No como procesados y el dulce tampoco me interesa mucho. Soy más de picoteo, eso sí", añade.

En su dieta predominan el pescado y las carnes blancas. "No como carne todos los días. Me encanta el pescado, pollo... Un chuletón de vez en cuando claro que me encanta comerlo", asegura en el medio citado.

Ana Rosa Quintana en una imagen de archivo. Mediaset España Mediaset España

La información también marca el final de su jornada. "A las 22 de la noche estoy ya durmiendo, veo antes los informativos y me duermo con la radio puesta. La información es continua y me gusta estar informada. Todavía hago cosas de analógica, de subrayar. A la misma vez que escucho la radio", confesó en Canal Sur.

Lejos de esconder su edad, Ana Rosa la afronta con total naturalidad. "No es que verbalice que tenga 70 años, pero los tengo. No lo oculto y todo el mundo lo sabe", declaró en una entrevista para ¡Hola!, reivindicando que mantenerse activa depende más de los hábitos diarios que del paso del tiempo.

Madrugar a las 5:30, comenzar el día con un café y dos galletas, leer la prensa, escuchar la radio, entrenar y seguir una alimentación saludable son algunas de las claves que de una rutina que le permite mantener la energía necesaria para afrontar el exigente ritmo televisivo.