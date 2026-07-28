El refugio de Javier Ruiz: un pueblo costero de 24.700 habitantes con montaña, playas cristalinas y castillo del siglo X

No es extraño que, cuando Javier Ruiz decide alejarse de los platós de televisión y desconectar del ritmo frenético, acuda a Cullera, uno de sus lugares favoritos. Situado a orillas del mar Mediterráneo y con algo más de 24.700 habitantes, esta ciudad convive entre mar y montaña.

Sus playas cristalinas de varios kilómetros, su imponente patrimonio histórico y su entorno natural hacen que se haya convertido en una de las localidades más emblemáticas de la costa valenciana.

La historia de Cullera se remonta a la época íbera, aunque fueron los romanos y, sobre todo, los musulmanes los que marcaron el desarrollo de la localidad. Su posición estratégica, dominando la desembocadura del Río Júcar y la costa valenciana, convirtió este enclave en un punto clave.

Cullera, Valencia. iStock

El monumento más representativo de la ciudad es el Castillo de Cullera, una fortaleza cuyos orígenes se remontan al siglo X, durante la dominación andalusí. Levantado sobre la montaña que preside el municipio, ofrece una de las mejores panorámicas de toda la costa valenciana.

Desde sus murallas se contempla el Mediterráneo, el río Júcar, la huerta y buena parte de las playas que han hecho famosa la localidad.

Castillo de Cullera. Visit Cullera Visit Cullera

A los pies del castillo se extiende el barrio histórico del Pou, uno de los rincones con más encanto de Cullera. Sus casas encaladas, las estrechas calles empedradas y las escalinatas que ascienden por la ladera conservan el aspecto de los antiguos barrios mediterráneos.

Destaca también el Santuario de la Virgen del Castillo, el Museo Cueva del Dragut o el paseo marítimo.

Otro de los grandes atractivos de Cullera son sus más de 15 kilómetros de playas. Arenales como San Antonio, Racó, Cap Blanc, Marenyet o El Dosel ofrecen opciones tanto para quienes buscan todos los servicios como para los que buscan espacios más tranquilos y naturales.

La calidad de sus aguas y la amplitud de sus playas convierten a la localidad en uno de sus destinos más populares de la Comunidad Valenciana durante todo el año.

Imagen de archivo de la playa de Cullera. EE EE

Pero Cullera no es solo playa. La montaña de les Raboses y los senderos que recorren sus alrededores permiten disfrutar de rutas con espectaculares vistas al Mediterráneo. El contraste entre el relieve montañoso y la costa es una de las señas de identidad del municipio.

La gastronomía también ocupa un lugar destacado. Gracias a su estrecha relación con el mar y con la huerta valenciana, los restaurantes de Cullera son conocidos por sus arroces, el pescado fresco, los mariscos y platos tradicionales elaborados con productos locales.

Degustar una paella o un arroz meloso frente al Mediterráneo forma parte de la experiencia para muchos visitantes.

No es extraño que Javier Ruiz elija Cullera como uno de sus refugios para desconectar.