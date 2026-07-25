El restaurante madrileño donde Julio Iglesias es cliente habitual: "Es una cosa diferente, algo irrepetible"

Existen lugares en Madrid donde las paredes, si hablaran, podrían reescribir los libros de historia contemporánea. Espacios donde el lujo, la discreción absoluta y la excelencia culinaria se funden en una experiencia que roza lo místico.

Hablamos de ese exclusivo palacete escondido en la calle Álvarez de Baena que logró seducir a figuras tan variopintas como Salvador Dalí, la realeza europea, los Rolling Stones o el mismísimo Julio Iglesias. Los devotos de sus mesas resumen a la perfección la esencia de este templo gastronómico: "Es una cosa diferente, algo irrepetible".

Ese santuario no es otro que el mítico Zalacaín. Este próximo sábado 25 de julio, los madrileños tienen la oportunidad de adentrarse en sus salones más herméticos gracias al estreno de un nuevo y emocionante capítulo de la docuserie Los sabores de la memoria en Telemadrid.

Producida por El Rugido Producciones, con el fundamental respaldo de la Academia Madrileña de Gastronomía (presidida por Rogelio Enríquez) y el patrocinio de Guía Repsol, esta entrega rinde un tributo imprescindible al que fue el primer restaurante de España en tocar el cielo, logrando las codiciadas tres estrellas Michelin en 1987.

Fundado en 1973, en pleno tardofranquismo, por el matrimonio navarro formado por Jesús María Oyarbide y Charo Apalategui -quienes bautizaron el local en honor al intrépido aventurero de la novela de Pío Baroja-, Zalacaín revolucionó para siempre el concepto de la alta cocina nacional.

El documental, bajo la dirección ejecutiva de Miguel Toral y el escritor gastronómico Alberto Fernández, destapa cómo, entre impecables manteles de hilo y reluciente cubertería de plata, el restaurante se erigió como la cuna oficiosa de la Transición.

Fue allí donde se cocinaron alianzas políticas vitales para el país y se firmaron fusiones empresariales multimillonarias, consolidándose como el epicentro absoluto del poder en España.

Restaurante Zalacaín

Pero más allá de los secretos de Estado, el verdadero milagro de Zalacaín siempre se gestó en sus fogones y en su sala, liderados durante su época dorada por el inolvidable chef Benjamín Urdiain y figuras irrepetibles del servicio como el maestro sumiller Custodio López Zamarra.

La docuserie ofrece al espectador un deslumbrante viaje visual por un recetario que refinó el paladar de la capital y que hoy el chef Jorge Losa, cobijado bajo el paraguas del Grupo Urrechu, ejecuta con una maestría milimétrica que mantiene intacta su esencia original.

La pantalla mostrará en detalle los secretos de sus legendarias patatas soufflé, etéreas, finas, crujientes y consideradas por la crítica como las mejores del país.

Tampoco faltará el homenaje a platos históricos que introdujeron la elegancia francesa, como sus icónicos raviolis de setas, trufa y foie, o el deslumbrante búcaro Don Pío, una joya en forma de consomé gelée, salmón ahumado, huevo de codorniz y una generosa capa de caviar.

El restaurante favorito de Julio Iglesias

"Zalacaín no es solo un restaurante, es una leyenda viva. Logró situar a Madrid en el mapa de la vanguardia culinaria mundial mucho antes del boom gastronómico actual", reivindican desde la dirección del programa.

Este fin de semana, la televisión nos sirve en bandeja el relato de un milagro de la restauración que, medio siglo después, sigue demostrando por qué sentarse a su mesa es un acontecimiento que no se puede repetir en ningún otro lugar del mundo.