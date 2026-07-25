María Casado, 48 años : "Desayuno un café, una tostada con pavo y me encanta correr por la playa y hacer crossfit"

A sus 48 años, María Casado mantiene un estilo de vida en el que el deporte, el cuidado personal y una alimentación equilibrada forman parte de su rutina diaria. La periodista reconoce que intenta mantenerse activa siempre que puede y que comienza el día con un desayuno sencillo.

"Café y una tostada con pavo es perfecto. Pero siempre cae un dulce para terminar", confiesa en una entrevista para Lecturas. Un desayuno que le aporta la energía necesaria antes de afrontar una intensa jornada de trabajo y que combina con una alimentación variada durante el resto del día.

El ejercicio físico ocupa un lugar muy importante en su vida. "Me gusta correr por la playa y hacer mis rutinas con las pesas. El crossfit me vuelve loca desde hace años. Y la verdad es que como de todo. Y te confieso que me pierde un dulce", explica.

Alternar carreras junto al mar con entrenamientos de fuerza le permite mantenerse en forma y desconectar del ritmo de la televisión.

Además de cuidar su alimentación y mantenerse activa, Casado también presta mucha atención al cuidado de la piel. "Desmaquillarme después de todo el día es un placer al que dedico tiempo. La limpieza es uno de los pasos más importantes de mi rutina, unida a la hidratación antes de irme a dormir".

"Por la mañana no falta la crema hidratante y el protector solar", señala. Para ella, la constancia en estos pequeños gestos es la mejor forma de cuidar la piel a largo plazo.

La periodista también se muestra muy natural al hablar del paso del tiempo y de la imagen que proyecta en televisión. "No siento presión en mi trabajo, me siento bien conmigo misma. Los compañeros de maquillaje y vestuario hacen un trabajo increíble para que nos sintamos cómodos ante cámara".

Lejos de obsesionarse con la edad, María Casado reivindica una visión positiva del envejecimiento. "Las arrugas no incomodan. El paso del tiempo es parte de la vida", afirma, defendiendo que lo importante es sentirse bien con uno mismo por encima de cualquier estándar estético.

Su rutina refleja un equilibrio entre hábitos saludables y pequeños placeres cotidianos. Deporte, descanso, una alimentación variada y un cuidado constante de la piel conviven con ese dulce que nunca falta después del desayuno.

Una filosofía que le permite afrontar con energía y fuerza su trabajo tanto delante de las cámaras como en su vida personal.