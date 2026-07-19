Josep Pedrerol, 60 años: "Me levanto a las 10, desayuno y ando 1 hora. Duermo poco porque me acuesto a las 4"

Los rumores eran ciertos y Josep Pedrerol abandonará Atresmedia tras más de trece años de un gran matrimonio profesional. La noticia la confirmaba ayer el propio grupo de comunicación mediante un comunicado afirmando que se trata de un adiós de "mutuo acuerdo".

De este modo, el periodista podría cambiar completamente su rutina de vida. Líder de la tertulia deportiva, Pedrerol ha reconocido que su trabajo ha condicionado durante años sus horarios, hasta el punto de dormir mucho menos de lo habitual.

Durante una de sus visitas a El Hormiguero el comunicador reveló detalles sobre cómo transcurre un día normal en su vida. "Descanso de madrugada. Me acuesto a las 4:00 de la madrugada, me levanto a las 9:00 para ver las audiencias y luego desayunar a las 10. Duermo 5 horitas. No está mal tampoco".

El presentador Josep Pedrerol. Captura TV

Una vez comienza la jornada, el periodista reserva un hueco para cuidar su salud. "Me voy a andar durante una hora. Voy hasta el parque, me tomo un café y vuelvo. Me he quitado una hora de sueño, pero he ganado una hora de vida", aseguró.

Pese a este nuevo hábito, Pedrerol reconoce que todavía tiene una asignatura pendiente relacionada con el ejercicio físico. "Me falta hacer fuerza, me han dicho que con la edad hay que hacer más fuerza. He ido un año más con un kilo de más y quiero cambiar eso".

El de Jugones se refiere a la sarcopenia, la pérdida progresiva de masa y de fuerza que se acelera a partir de los 60 años, edad que tiene.

Su jornada laboral empieza mucho antes de que el programa se emita por la noche. "A las 11 ya estoy preparando la escaleta. Después salgo a cámaras, acaba el programa de Jugones a las 15:30, hablamos de qué tal ha ido y salgo a comer a las 16:00 de la tarde".

Pedrerol y uno de sus editoriales en 'Jugones'. laSexta

Tras esto, el presentador se prepara toda la tarde para el partido que le espera por la noche, el de El Chiringuito de Jugones.

Con todo esto, el presentador solo puede dormir cinco horas, aunque reconoce que esto no ha sido un impedimento ni un obstáculo en su salud. "Cuando uno hace algo que le ilusiona, que le gusta... dormir está sobrevalorado. Me estoy divirtiendo mucho, entonces compensa dormir poco y divertirse mucho", expresó en El Hormiguero.

Él mismo reconoce que esta pasión por su profesión tiene doble cara: "Yo tengo un problema y una ventaja: la ventaja es que me gusta mucho mi trabajo y el problema es que me gusta demasiado", una decisión que resume a la perfección su intensa dedicación.