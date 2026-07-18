Ya es oficial: una de las mayores películas de zombies de todos los tiempos regresa a los cines 10 años después de su estreno

Una década después de revolucionar el cine de terror, Train to Busan volverá a proyectarse en la gran pantalla. La aclamada película surcoreana dirigida por Yeon Sang-ho regresará a los cines para celebrar el décimo aniversario de su estreno.

Este movimiento facilitará que los espectadores tengan la oportunidad de revivir una de las obras más influyentes del cine de zombies moderno.

Estrenada en 2016, se convirtió rápidamente en un fenómeno internacional gracias a su combinación de acción trepidante, terror, drama y emoción.

Train to Busan, zombis coreanos al estilo Hollywood Cedida

La cinta fue un éxito tanto de crítica como de público, recaudando más de 98 millones de dólares en todo el mundo y consolidándose como una de las producciones surcoreanas más importantes de la última década.

La historia sigue a Seok-woo, un ejecutivo absorbido por el trabajo que decide acompañar a su hija Su-an en un viaje en tren desde Seúl hasta Busan para que pueda visitar a su madre por su cumpleaños.

Lo que comienza como un trayecto aparentemente normal se convierte en una auténtica pesadilla cuando una misteriosa epidemia transforma a la población en violentos zombies.

Con el virus propagándose a una velocidad imparable, los pasajeros quedan atrapados en un tren de alta velocidad donde cada vagón representa una nueva batalla por la supervivencia.

A lo largo del viaje, el protagonista deberá dejar de pensar únicamente en sí mismo y aprender el verdadero significado del sacrifico, la amistad, la solidaridad y la familia.

Junto a otros pasajeros, entre ellos una pareja de futuros padres, un grupo de jóvenes deportistas y varios supervivientes, tendrán que enfrentarse a no solo los infectados, sino también al egoísmo y la desesperación de quienes harán cualquier cosa por salvarse.

Protagonizada por Gong Yoo, Ma Dong-seok, Jung Yu-mi y Kim Su-an, la película destacó por ofrecer un enfoque mucho más humano que otras historias de zombies. Más allá de la acción y el suspense, conquistó al público por el desarrollo de sus personajes y por la intensa carga emocional de su desenlace.

Ahora, diez años después de su estreno, el film regresará a algunos cines selectos para celebrar su aniversario. De momento no hay confirmación de que la película pueda verse en España, pero eso podría cambiar en los próximos días.

Train to Busan puede verse a través de plataformas bajo demanda como Prime Video o Filmin. Puede que no sea verlo en la gran pantalla, pero al menos puede disfrutarse de uno de los mejores éxitos de terror de todos los tiempos.