Del regreso de Angy Fernández al fichaje de Vyperr: la segunda temporada de 'FoQ. La Nueva Generación' arranca su rodaje

Los protagonistas de la segunda temporada de 'FoQ. La Nueva Generación'. Atresmedia

El Zurbarán vuelve a abrir sus puertas. Tras el éxito de su primera temporada, FoQ. La Nueva Generación ya ha comenzado el rodaje de su segunda entrega para Atresplayer.

La serie original de la plataforma de Atresmedia regresa con nuevos conflictos, nuevas relaciones y el mismo espíritu generacional que convirtió a Física o Química en una de las marcas de ficción más recordadas de la televisión en España.

La primera temporada supuso el regreso de una de las ficciones más queridas por el público y se convirtió en el mejor estreno de una serie original de la plataforma en los dos últimos años.

Ahora, la historia continúa con un nuevo curso en el Zurbarán. Los protagonistas tendrán que enfrentarse a una etapa llena de cambios que pondrá a prueba tanto sus relaciones personales como el vínculo que construyeron durante el año anterior.

Los alumnos regresan al instituto con nuevos retos, mientras intentan mantener la amistad que surgió después de todo lo vivido.

Rocío Velayos, María Bernardeau, Biel Antón, Kiko Bena, Miguel Fernández, Esther Mejorada, Santiago Garzozi, Julia Camus, Carla Domínguez, Biel Castaño y Rocky vuelven a encabezar el reparto juvenil de la serie.

Junto a ellos estarán Adriana Hormigos, Miriam Rubio, Lara Gallo, Aarón Ayuso, Clara Doyen, Marek Pérez, Brian Vilche e Igor Morales, entre otros.

El equipo docente del Zurbarán también contará con rostros conocidos. Itziar Miranda, Silma López y Alex Sie volverán a interpretar a los profesores del centro, mientras que esta nueva temporada incorpora a Víctor Pérez, más conocido como Vyperr y Carles Francino como principales novedades del reparto.

Además, uno de los regresos más esperados será el de Angy Fernández, que volverá a ponerse en la piel de Paula, uno de los personajes más recordados del universo de Física o Química.

Angy Fernández en un evento. GTRES

Vyperr será Zac, un nuevo alumno cuya entrada en el Zurbarán pondrá a prueba el equilibrio del grupo desde el inicio del curso. Por su parte, Carles Francino interpretará a Jacobo, el nuevo director del centro, que llegará con sus propios retos para la comunidad educativa.

La segunda temporada de FoQ. La Nueva Generación es una producción de Buendía Estudios Canarias en colaboración con Boomerang TV y con la participación de Atresmedia.

La dirección corre a cargo de Juanma Pachón, Carlos Alonso Ojea, Roberto Montalbo y Carlos García Miranda. Este último firma también la creación y coordinación de guion de la nueva entrega, junto a Sancho Sánchez y María Miranda.

La ficción continuará explorando temas como la amistad, la identidad, la diversidad, las relaciones afectivas o la polarización social.

Además, esta nueva tanda de capítulos contará con una puesta en escena más ambiciosa, con una imagen más cinematográfica y episodios marcados por grandes acontecimientos como Halloween, un baile de instituto americano, una fiesta semáforo o un viaje de team building.