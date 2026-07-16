Ya es oficial: Netflix saca esta película de fantasía de su streaming, pero confirma su estreno en cines

El león Aslan y Edmund Pevensie (Skandar Keynes) en 'Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el armario Disney

Los planes de Netflix para Las crónicas de Narnia: el sobrino del mago han cambiado por completo. La plataforma ha confirmado que la esperada adaptación dirigida por Greta Gerwig ya no seguirá el modelo habitual de estreno directo en streaming y, en su lugar, llegará primero a los cines.

Se trata de un movimiento sin precedentes para la compañía, que apuesta por una amplia distribución en salas antes de incorporar la película a su catálogo.

La decisión supone un auténtico giro estratégico para la N roja. Inicialmente, la película iba a estrenarse con un breve paso por salas IMAX antes de aterrizar rápidamente en la plataforma. Sin embargo, la compañía ha optado finalmente por concederle una ventana exclusiva de exhibición en cines de casi siete semanas.

Lucy Pevensie (Georgie Henley) abre la puerta del armario que conduce a Narnia en 'Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el armario (2005) Disney

Escrita y dirigida por Greta Gerwig, la película adapta por primera vez El sobrino del mago, la novela publicada por C.S.Lewis en 1955 que narra los orígenes del universo de Narnia.

Aunque fue el sexto libro publicado de la saga, cronológicamente funciona como una precuela de El león, la bruja y el armario, mostrando cómo nació el mundo fantástico gobernado por Aslan.

La historia sigue a Digory Kirke y Polly Plummer, dos niños que descubren unos anillos mágicos creados por el excéntrico tío Andrew. Gracias a ellos llegan al misterioso Bosque entre los Mundos, un lugar que conecta diferentes universos.

Durante su aventura liberan accidentalmente a la temible Jadis, futura Bruja Blanca, y presencian el nacimiento de Narnia de la mano del león Aslan, en un relato lleno de magia, criaturas fantásticas y aventuras que sienta las bases de toda la saga.

Mapa de Narnia Disney

El reparto reúne a grandes nombres de la industria y ya hay algunos nombres que empiezan a resonar fuerte, pese a que todavía no exista una confirmación oficial por parte de producción del elenco.

Daniel Craig, Meryl Streep, Emma Mackey, Carey Mulligan, además de los jóvenes David McKenna y Beatrice Campbell, que darán vida a los dos protagonistas de la historia.

La película llegará el 10 de febrero de 2027 y se estrenará oficialmente en todos los cines dos días después, el 12 de febrero. No desembarcará en la plataforma de Netflix hasta el 2 de abril de 2027.

Con esta decisión, la plataforma busca convertir Las crónicas de Narnia: el sobrino del mago en uno de los grandes acontecimientos del año y demostrar que sus producciones también pueden triunfar en la gran pantalla antes de conquistar el streaming.