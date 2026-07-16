El España-Argentina, la gran final del Mundial: un partido histórico que paralizará el país y reventará récords en televisión

Lamine Yamal y Pedro Porro festejan el segundo gol de España ante Francia en las semifinales. Reuters

España está a las puertas de vivir uno de los acontecimientos deportivos y televisivos más importantes de los de los últimos años.

La gran final del Mundial frente a Argentina no solo decidirá al nuevo campeón del mundo, sino que promete convertirse en un capaz de paralizar el país y en televisión.

Para RTVE supondrá todo un hito. Será la primera vez que La 1 ofrezca una final del Mundial con España como protagonista, después de que el histórico triunfo de Sudáfrica 2010 fuese retransmitido por Telecinco. La cita será este domingo 19 a las 21:00.

Cuando España conquistó su primera estrella tras derrotar a Países Bajos, el partido congregó a 13.933.000 espectadores y firmó un espectacular 85% de share.

Sin embargo, la prórroga se convirtió en la emisión más vista de la historia de la televisión en nuestro país al reunir 15,6 millones, un récord absoluto que sigue vigente.

Ahora, 16 años después, el España-Argentina aspira a acercarse a esos registros e incluso ponerlos en peligro. Además de que la Selección está firmando un Mundial histórico, la comunidad argentina que reside en nuestro país le puede dar un chute extra.

Hasta ahora, el partido más visto del Mundial ha sido el Francia-España, con 12,7 millones de espectadores y un 71,2% de share en La 1. Eso sí, el dato global asciende hasta los 14,5 millones y un 81,3% si sumamos el dato de todas las cadenas.

El beso de Iker Casillas a Sara Carbonero fue el momentazo televisivo de la final de 2010. Captura TV

Y la semifinal entre Inglaterra y Argentina también dejó claro el enorme tirón del Mundial. El encuentro registró en La 1 una audiencia de 8.171.000 espectadores y un 57% de cuota este miércoles.

Sumando los datos de Teledeporte y La2 Cat, que también lo ofrecieron, la cifra crece hasta los 9 millones y el 63,1% de share.

La 1, disparada por el Mundial

Como decimos, el efecto Mundial también se está reflejando en la tarta de las audiencias mensuales. Y la final supondrá el mejor colofón a 39 días de competición.

Gracias al tirón de la competición, La 1 lidera junio con un extraordinario 20,4% de cuota de pantalla, casi nueve puntos por delante de Antena 3, que registra un 11,2% y se reafirma como la única generalista capaz de resistir el ciclón.

Leo Messi celebra el pase de Argentina a la final del Mundial. Reuters

Peor está siendo la situación para Telecinco, que es la que más está sufriendo el Mundial. En el momento de publicarse este artículo, la cadena de Mediaset está en el 6,8%, su peor resultado, tras encadenar varios mínimos diarios estas semanas.

El choque, que arrancará a partir de las 21:00 el domingo, será narrado nuevamente por Juan Carlos Rivero, que estará acompañado por los comentarios de Vero Boquete y Mario Suárez.

La 'finalísima' también se ofrecerá en la televisión de pago, a través de DAZN.Miguel Ángel Román liderará la retransmisión nuevamente.