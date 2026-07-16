Detenido en Salamanca el humorista Quequé por una reclamación judicial de un juzgado de Madrid

El humorista Héctor de Miguel, conocido artísticamente como Quequé, fue detenido durante la noche de este miércoles, 15 de julio, por la Policía Nacional en Salamanca debido a una reclamación judicial emitida por un juzgado de Madrid.

Según han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, el humorista permanece detenido en su ciudad natal desde anoche.

Por el momento, no han trascendido los motivos concretos de la reclamación judicial que ha motivado su arresto.

El pasado 16 de marzo, el Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid acordó la apertura de juicio oral contra Quequé por un presunto delito de coaccionescontra la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

En ese procedimiento, la Fiscalía solicita una condena de dos años de prisión por un delito de coacciones en su modalidad de acoso, además del pago de una indemnización de 6.000 euros por los perjuicios y el daño moral ocasionados. Asimismo, considera responsable civil subsidiaria a la Cadena SER.

Por otra parte, el 8 de mayo de 2025, la Audiencia Provincial de Madrid archivó otra causa abierta contra el humorista al concluir que sus declaraciones en un programa radiofónico —en las que habló de dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear a sacerdotes pederastas— no constituían un delito de odio.

La noticia de su detención llega después de otra sonada polémica, que le llevó a un parón profesional. Y todo ello tras las críticas recibidas por una parodia emitida en Hora veintipico, su programa en la Cadena SER.

La polémica con Nacho Abad

En ella, Quequé imitaba al periodista Nacho Abad y satirizaba la cobertura informativa de la tragedia ferroviaria de Adamuz.

El sketch, titulado En boca de bobos en referencia al formato de Cuatro En Boca de todos, se viralizó y generó un intenso debate sobre los límites del humor.

Macho Abad ha llegado con #enbocadebobos y la entrevista que te hará abrir los ojos. Tenemos todas las respuestas. Bueno, las que quiere él.



Programita:https://t.co/sn34yksDUR pic.twitter.com/Zfpuhy8xHM — Hora Veintipico (@HVeintipico) January 21, 2026

El humorista utilizó el personaje de “Macho Abad” para parodiar el tratamiento televisivo de las tragedias, con expresiones como “dice el Gobierno que vamos a tardar meses en saber la verdad” y una puesta en escena en la que anunciaba: “Son imágenes muy duras, muy duras me comunican. Veámoslas”.

Posteriormente, Quequé retomó su actividad con nuevos proyectos como Héctor de comer, su videopódcast de cocina en RTVE.

El salmantino de 49 años se ha consolidado en los últimos años como una de las voces más reconocibles del humor.

Tras el éxito de La vida moderna, junto a David Broncano e Ignatius Farray, continuó su trayectoria en la radio con Hora Veintipico en la SER, un espacio de sátira política y actualidad.