30 años de carrera y 5 nominaciones a los Emmy: los 53 años de la actriz mejor pagada de la televisión

Hablar de Sofía Vergara es hablar de una de las grandes estrellas de la televisión mundial. La intérprete, que este 10 de julio cumple 53 años, acumula más de tres décadas de trayectoria profesional, cinco nominaciones a los premios Emmy y una de las actrices mejor pagadas.

Durante una totalidad de seis años, llegó a ganar 43 millones de dólares en televisión gracias a su enorme éxito en Modern Family.

Nacida en Barranquilla (Colombia) en 1972, Sofía Vergara comenzó su carrera en los años noventa como modelo y presentadora de programas de televisión dirigidos al público hispano.

Sofía Vergara, en una imagen de redes sociales. Instagram Instagram

Tras instalarse en Estados Unidos fue ganando protagonismo en pequeñas producciones hasta que, en 2009, llegó el papel que cambiaría su vida para siempre: Gloria Delgado-Pritchett en la exitosa comedia mencionada.

Su interpretación de la carismática colombiana conquistó tanto al público como a la crítica. Gracias a ese personaje recibió 5 nominaciones consecutivas a los Premios Emmy como mejor actriz de reparto en una serie de comedia, además de otras cinco a los globos de oro.

Durante los años de mayor éxito de la sitcom, la colombiana encabezó repetidamente la lista de las actrices mejor pagadas de la televisión, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de Hollywood.

Pero su carrera no se ha limitado a la comedia. La actriz también ha participado en películas como Los Pitufos, Noche de fin de año, Machete Kills o Dos locas en fuga, además de desarrollar una exitosa carrera empresarial con líneas de ropa, perfume, mobiliario y productos de belleza.

'Griselda' Netflix

En los últimos años ha sorprendido con un registro completamente distinto al protagonizar la miniserie de Netflix Griselda, donde dio vida a la narcotraficante Griselda Blanco.

Su transformación física e interpretativa fue ampliamente elogiada y demostró que podía desenvolverse con la misma solvencia en el drama que en la comedia, consolidando una carrera que continúa evolucionando tres décadas después de sus inicios.

Con más de 30 años delante de las cámaras, una carrera repleta de éxitos internacionales y convertida en un referente para la comunidad latinoamericana en Hollywood, Sofía Vergara celebra su 53º cumpleaños manteniéndose como una de las actrices más populares.

Un legado construido a base de talento, carisma y perseverancia que le ha llevado a romper barreras y a abrir el camino para muchas intérpretes latinoamericanas en la industria audiovisual estadounidense.