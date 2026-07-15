La nueva vida de Mercedes Milá, 75 años, expresentadora de 'Gran Hermano': viviendo en el campo en una casa rústica rodeada de bosques

Después de décadas siendo uno de los rostros más reconocibles de la televisión española, Mercedes Milá ha cambiado por completo su estilo de vida. Lejos del ritmo frenético de los platós y de las grandes ciudades, la periodista disfruta ahora de una existencia más tranquila en plena naturaleza.

La expresentadora de Gran Hermano pasa gran parte de su tiempo en su casa rústica situada en el campo, rodeada de bosques, vegetación y amplios espacios al aire libre. Un entorno que le permite disfrutar del silencio, pasear con sus perros y mantener un contacto mucho más estrecho con la naturaleza.

En varias ocasiones, Mercedes Milá ha compartido imágenes de este refugio a través de sus redes sociales, mostrando rincones llenos de plantas, jardines y una decoración de estilo tradicional en la que predomina la madera, la piedra y los materiales naturales.

Mercedes Milá en el plató de 'Gran Hermano'. Mediaset

La periodista no olvida todo su gran pasado profesional. Tanto es así que guarda infinidad de recuerdos por los rincones de su casa que visten cada pared de su casa. Ejemplos como un cuadro lleno de fotos de Gran Hermano o un cuadro antitabaco que le regalaron en Sálvame.

La vivienda conserva el encanto de las casas de campo de toda la vida y se ha convertido en el lugar donde más disfruta de su tiempo libre.

Este cambio de vida responde a una necesidad de bajar el ritmo y cuidar tanto su bienestar físico como emocional. Lejos de los focos, dedica buena parte de su vida a leer, escribir, pasear, cuidar de sus perros y gallinas.

Esto supone una rutina muy diferente a la que mantuvo durante sus años al frente de algunos de los programas más vistos de la televisión.

En el exterior de su refugio destaca un amplio porsche con una estructura de madera, perfecto para disfrutar del aire libre, una fachada de tonos claros que se integra con el entorno y un gran árbol que preside parte del jardín. En el interior predomina la piedra vista y los materiales naturales.

El salón sigue la misma línea acogedora que el resto de la vivienda. Los tonos cálidos dominan la decoración, con un gran sofá de color beige que invita al descanso y una estantería repleta de libros que refleja una de sus grandes pasiones: la lectura.

Muy cerca se encuentra la cocina con detalles en color rojo que aportan un toque de personalidad y contraste al conjunto, combinando el estilo tradicional de la casa con pequeños guiños más actuales.

La vivienda conserva el encanto de las casas de toda la vida y se ha convertido en un lugar donde Mercedes Milá disfruta de la mayor parte de su tiempo libre.