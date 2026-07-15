España pulveriza todos los récords del Mundial: pasa a la final al ganar a Francia ante 14,5 millones y un 81,3% de share

España arrasó en audiencia. La Selección se metió en la gran final del Mundial después de derrotar por 2-0 a Francia en una exhibición de fútbol. Un partido perfecto que ha servido para destrozar todos los registros de lo que llevamos de torneo.

El Francia-España registró firmó un descomunal 81,3% y 14.510.000 espectadores de media. Se trata del acumulado de las cadenas que lo retransmitieron (La 1, Teledeporte, DAZN y La 2Cat).

Se trata de la emisión más vista en televisión desde julio de 2024, coincidiendo con la final de la Eurocopa que ganó España ante Inglaterra.

El partido superó en casi dos millones el dato que marcó el España-Portugal, que hasta el momento había sido el más visto del torneo.

La victoria de los de Luis de la Fuente ante la Francia de Kylian Mbappé consigue 12.716.000 espectadores (71,2%) en La 1. El choque reúne 1.009.000 seguidores (5,7%) en DAZN; 460.000 (2,6%) en Teledeporte, y 329.000 (1,8%) en la desconexión de La 2Cat.

El partido alcanza un 81.3% de share y 19.3 millones de espectadores únicos con su emisión multicanal



⚽️ Suma un 2.6% y 460.000 espect. en TDP



⚽️ Suma 329.000 espect. en La2Cat (11.5% en Cataluña)



⚽️ En DAZN registra un 5.7% y 1.009.000 espect.#QueVivaLaTele #Audiencias https://t.co/qUKM4C2Scr — Dos30' (@Dos30TV) July 15, 2026

Como es lógico, el partido se hace con el minuto de oro. A las 22:58, La 1 marcó un 75,6% de cuota de pantalla y 14.411.000 espectadores.

La semifinal, por cierto, supera en audiencia la de 2010, en la que jugó España contra Alemania. Por entonces, el partido fue visto por 14.007.000 espectadores (13,2 en Telecinco y 718.000 en Canal+).

Dos30' señala también que el Francia-España arrolló en los espectadores jóvenes al superar el 80%. Navarra y Murcia (80%) son las comunidades en los que registra los mejores datos.

Noticia en actualización

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