RTVE, a reventar los audímetros con el Francia-España: así han arrasado los 29 partidos del Mundial emitidos por La 1

Kylian Mbappé, la estrella de Francia, y Lamine Yamal, el líder de España. Reuters

España tiene este martes, 14 de julio, una cita con la historia. La Selección buscará el pase a la gran final del Mundial de fútbol, un hito que solo ha logrado una vez, cuando conquistó su primera estrella hace 16 años en Sudáfrica.

Los de Luis de la Fuente no lo tendrán fácil. Enfrente estará Francia, una de las grandes favoritas al título, liderada por Mbappé, Olise y Dembelé.

Eso sí, los dos precedentes más recientes sonríen a España. El año pasado, La Roja se impuso por 5-4 en las semifinales de la UEFA Nations League. Antes, en 2024, también eliminó a los Bleus en las semifinales de la Eurocopa tras vencer por 2-1.

La 1 retransmitirá el decisivo encuentro a partir de las 21:00. La cobertura arrancará a las 18:30 con el especial Camino a Nueva York. DAZN también ofrecerá el partido.

A estas alturas del torneo, con solo cuatro selecciones en liza, la expectación es máxima. Todo apunta, por lo tanto, a que el Francia-España volverá a convertirse en uno de los eventos televisivos del año.

Los partidos de España están impulsando con fuerza las audiencias de La 1. El último ejemplo fue el España-Bélgica de cuartos de final, que reunió a 10.095.000 espectadores y el 67,7% en La 1. Solo el España-Portugal de octavos ha conseguido un mejor dato, con 10.985.000 espectadores.

Además del Francia-España, La 1 ofrecerá este miércoles 15, también a las nueve de la noche, la otra semifinal que disputarán Inglaterra y Argentina.

Mikel Merino, el héroe de la Selección en octavos y cuartos. Rueters

El Mundial acabará para RTVE con el tercer y cuarto puesto que se jugará este sábado 18 a las 23:00 (hora peninsular) y la final del domingo 19 (21:00).

Será el broche

Según un informe de Dos30' para EL ESPAÑOL, los partidos del Mundial han mejorado en un 124,2% la media de la cadena en sus días de emisión.

Ese impulso ya se dejó notar en junio, cuando la cadena recuperó el liderazgo mensual con un 14,3% de cuota frente al 12,5% de Antena 3, poniendo fin a 22 meses consecutivos de dominio de la privada.

Y todo apunta a que la tendencia continuará en julio. En el momento de publicarse este artículo, La 1 lidera el acumulado mensual con un 18,8% frente al 11,5% de Antena 3.

De mantenerse, la cadena firmaría su mejor resultado mensual en dos décadas. Programas como El Grand Prix, El perro Sánchez by Manu Sánchez y La hora de La 1, reforzada por la cobertura de los encierros de San Fermín, contribuirán a consolidar ese liderazgo.

Audiencias Mundial en La 1

Los partidos más vistos hasta el momento son:

1. España-Portugal (octavos): 10.985.000 espectadores y 65%.

2. España-Bélgica (cuartos): 10.095.000 espectadores y 67,7%.

3. España-Austria (dieciseisavos): 9.093.000 espectadores y 59,6%.

4. España-Arabia Saudí (fase previa): 7.909.000 espectadores y 55,9%.

5. España-Cabo Verde(fase previa): 7.322.000 espectadores y 60,4%.

El resto de encuentros emitidos por La 1 se detallan a continuación:

- Francia-Marruecos (cuartos): 6.247.000 espectadores y 48,7%.

- Brasil-Noruega (octavos): 4.863.000 y 41,2%.

- Argentina-Egipto (octavos): 3.757.000 y 39%.

- Uruguay-España (fase previa): 3.707.000 y 69,9% (2.ª parte; emisión de madrugada).

- Uruguay-España (fase previa): 3.531.000 y 58% (1.ª parte; emisión de madrugada).

- México-Sudáfrica (fase previa): 3.351.000 y 28%.

- Francia-Senegal (fase previa): 3.322.000 y 27,6%.

- Inglaterra-Croacia (fase previa): 3.151.000 y 27,2%.

- Brasil-Japón (dieciseisavos): 3.075.000 y 33,7%.

- Argentina-Austria (fase previa): 2.953.000 y 31,1%.

- Ecuador-Alemania (fase previa): 2.665.000 y 24,7%.

- Paraguay-Francia (octavos): 2.663.000 y 32,5%.

- Sudáfrica-Canadá (dieciseisavos): 2.612.000 y 24,9%.

- Francia-Suecia (dieciseisavos): 2.513.000 y 28,1%.

- Argentina-Cabo Verde (dieciseisavos, prórroga): 2.468.000 y 49,3%.

- Alemania-Curazao (fase previa): 2.307.000 y 25,5%.

- Brasil-Marruecos (fase previa): 2.160.000 y 34,4%.

- Canadá-Bosnia y Herzegovina (fase previa): 2.149.000

y 22,5%.

- Inglaterra-Ghana (fase previa): 2.128.000 y 22%.

-

Suiza-Bosnia y Herzegovina (fase previa): 2.098.000 y 19,1%.

- Inglaterra-R.D. Congo (dieciseisavos): 2.095.000 y 26,7%.

- Argentina-Cabo Verde (dieciseisavos): 2.037.000 y 32,1%.

- Estados Unidos-Australia (fase previa): 1.939.000 y 20,9%.

- Países Bajos-Suecia (fase previa): 1.466.000

y 19,4%.

- Colombia-Portugal (fase previa): 1.123.000 y 31,3% y 945.000

y 39,9% (troceado al emitirse de madrugada)

- Escocia-Brasil (fase previa): 1.105.000

y

22

,2%.