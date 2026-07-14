Muere Ascen López, actriz de las series 'Muertos SL' y 'Machos Alfa', a los 69 años

Tristísima noticia la que se ha conocido este martes, 14 de julio, en el mundo de la interpretación y la televisión. La actriz Ascen López ha fallecido a los 69 años.

Así lo ha comunicado la Unión de Actores y Actrices con el siguiente mensaje: "Muere la actriz Ascen López. Desde la Unión nuestro más sincero pésame para los familiares y amigos de la actriz. Descansa en paz".

Por el momento, no han trascendido las causas de su fallecimiento. Ni la familia ni su entorno han informado sobre las circunstancias del deceso.

Muere la actriz Ascen López.



Desde la Unión nuestro más sincero pésame para los familiares y amigos de la actriz. Descansa en paz ❤️🩹 pic.twitter.com/UzQPKxSrVe — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) July 14, 2026

La intérprete conquistó al público por sus últimos trabajos en televisión. Uno de ellos fue Muertos S.L., donde daba vida a Nieves Torralba, la dueña de la funeraria Torregrosa.

Casualmente, su fallecimiento se ha producido un mes antes de que Netflix estrene la última temporada (el 7 de agosto) de la comedia de los hermanos Caballero.

Además, Ascen López también participó en Machos Alfa, otra de las ficciones de la factoría de Contubernio. Aquí interpretaba a Marga, un personaje secundario pero con presencia en varios episodios de la serie.

Nacida en Ávila con el nombre de Ascensión López Ferreras, se formó en interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) de Madrid.

Muere la actriz Ascen López.



Desde la Unión nuestro más sincero pésame para los familiares y amigos de la actriz. Descansa en paz ❤️🩹 pic.twitter.com/UzQPKxSrVe — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) July 14, 2026

Después, amplió sus estudios con el prestigioso maestro William Layton, una preparación que le permitió construir una carrera versátil sobre los escenarios y delante de las cámaras.

Sus primeros pasos profesionales estuvieron ligados al teatro, donde participó en montajes como La casamentera, Tierra de por medio y Cuerpo de mayor, antes de dar el salto a la televisión.

A lo largo de más de dos décadas fue apareciendo en numerosas series de éxito, entre ellas Policías, en el corazón de la calle, El comisario, Águila Roja, Velvet, Centro Médico, Caronte, Mentiras, Sentimos las molestias, El inmortal o Servir y proteger.

Fueron trabajos que la consolidaron como una actriz de reparto muy reconocida por el público.

Ascen López con Fele Martínez en 'Machos Alfa'. Netflix

No obstante, como se decía, el momento de mayor popularidad de su carrera fue gracias a los papeles en Machos Alfa y Muertos S.L.

Además de la televisión, Ascen López también participó en películas como Un franco, 14 pesetas, Nosotros y Un mundo normal, compaginando siempre sus trabajos en el audiovisual con el teatro.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

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