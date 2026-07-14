Juan Carlos Rivero, 64 años: "Me crié en Usera. Mi padre era ferroviario y trabajaba en una tienda de electrodomésticos"

Juan Carlos Rivero se ha convertido en una de las voces más reconocibles de RTVE. y las grandes noches del deporte español llevan su sello.

Sin embargo, mucho antes de narrar los éxitos del deporte español, el periodista fue un niño que creció entre calles sin asfaltar en el madrileño al sur de la capital.

"Iba a un colegio que se llamaba , aseguró Rivero en el pódcast Gracias por venir, de Siro López.

El comunicador nació en y pasó su infancia en este distrito obrero que, durante los años 60 y 70, acogía a miles de familias llegadas de distintos puntos de España en busca de un futuro mejor.

Ese Usera poco tiene que ver con el actual. "Vivía en Almendrales, que era uno de los típicos barrios que en la época de Franco de construcción de viviendas . La casa estaba hecha, pero salíamos y ", recordaba.

A pesar de las dificultades, guarda un recuerdo positivo de aquellos años. "Era , gente que en la mayoría de los casos venían de fuera de Madrid. (...)

El sacrificio también marcó a su familia. "Mi era y luego además trabajaba en una . Tenía dos trabajos", explica.

Juan Carlos Rivero narra en TVE los partidos del Mundial acompañado de Vero Boquete y Mario Suárez. Captura TV

Una realidad habitual en la España del desarrollismo, cuando el

La tienda en la que trabajaba coincidió, además, con els, símbolo de la modernización de los hogares españoles.

"Luego porque lo de los , no tanto para él como para los dueños. Fue un boom cuando nadie tenía plancha, televisor...", contaba.

, de los que se define como muy distinto a ellos. "Yo era el y el . Era como muy responsable".

"Era muy estudioso"

Mientras otros destacaban por su carácter inquieto, "De los tres hermanos no suspendía nunca. Era el que estudiaba. Se me daba bien casi todo, era muy organizado en el colegio,

Solo la logró ponerle contra las cuerdas. "Me puse muy nervioso, y me tuve que.

Aunque su padre soñaba con verlo vestido con una bata blanca, el futuro del joven estaba lejos de la Medicina. porque su padre había sido médico. Le dije: 'A mí lo que realmente me gusta es ser periodista'. Y me dijo: 'Bueno, vale. Eso lo haces por las tardes".

Curiosamente, "Yo no me quería dedicar a deportes, a mí me gustaba mucho la actualidad".

Sin embargo, (el juego de mesa) con sus despertaron una vocación que terminaría llevándole a convertirse en una de las voces del deporte en televisión.