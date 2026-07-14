Josep Pedrerol pone fin a su etapa en Atresmedia después de 13 años: un adiós de "mutuo acuerdo"

Fin a un ciclo en televisión. Josep Pedrerol y Atresmedia separan sus caminos después de más de una década de relación profesional.

Así lo ha confirmado el grupo de comunicación este martes, 14 de julio, el final mediante un comunicado en el que explica que el adiós del periodista de 60 años se ha producido "de mutuo acuerdo".

La última entrega de El Chiringuito será el próximo lunes, 20 de julio, con un especial que analizará todo lo que deje la final de Mundial.

"Han sido 13 años fantásticos en los que hemos trabajado con absoluta libertad. Si además de informar con exclusivas y el mejor debate, hemos conseguido hacer compañía y arrancar una sonrisa cada noche con El Chiringuito, nos sentimos más que felices", asegura Pedrerol.

El presentador también reivindica la trayectoria de Jugones en la sobremesa de laSexta. "Hemos logrado ser el referente de la información polideportiva", expresa.

Estrenado en abril de 2013, Jugones fue poco a poco ganando terreno a Deportes Cuatro, que estaba completamente asentado en la sobremesa.

Sin embargo, la salida de Manolo Lama supuso un punto de inflexión y en julio de 2018 se produjo el sorpasso en favor de Jugones.

A diferencia de El chiringuito, una marca vinculada a Pedrerol, el informativo deportivo sí continuará en laSexta, aunque está por ver quién se encargará de presentarlo.

Por su parte, José Antonio Antón, director general de Atresmedia, agradece al comunicador catalán y a su equipo "su profesionalidad, compromiso y los logros alcanzados durante este tiempo".

"Cerramos esta etapa con la satisfacción de haber alcanzado un acuerdo mutuo y les deseamos el mayor de los éxitos en los nuevos proyectos que emprenda en el futuro", agrega el ejecutivo.

Por el momento, se desconoce cuál será el próximo destino del periodista, si bien en los últimos días se viene rumoreando que Pedrerol podría recalar en Mediaset España.

Noticia en actualización

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