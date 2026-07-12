Joseba Arguiñano, chef: "Las mejores alitas de pollo no llevan limón, añade 2 ajos, sal, perejil y 15 g de jengibre fresco "

Las alitas de pollo son una de las recetas más populares para compartir en reuniones familiares, barbacoas o cenas informales.

Crujientes por fuera, jugosas por dentro y con infinidad de posibilidades a la hora de marinarlas, se ha convertido en un clásico que gusta tanto a niños pequeños como a mayores.

Aunque muchas recetas recurren al limón para potenciar el sabor de la carne, Joseba Arguiñano propone una alternativa mucho más aromática inspirada en la cocina asiática.

Un plato con alitas de pollo. iStock

El chef apuesta por dejar a un lado los cítricos y preparar un adobo en el que el protagonismo recae sobre el jengibre, la salsa de soja y el aceite de sésamo. El resultado es una carne mucho más sabrosa, con un equilibrio perfecto entre el toque salado, los aromas especiados y un ligero matiz tostado.

Para elaborar la receta para dos personas se necesitan 6 muslitos de pollo, 2 dientes de ajo, 2 cucharadas de salsa de soja, 15g de jengibre fresco, 1 cucharada de aceite de sésamo, sal, 1 cucharada de aceite de sésamo tostado y perejil.

Como acompañamiento, el chef prepara un salteado de verduras con media berenjena, medio pimiento rojo, una cebolla morada, 7 ajos frescos, 50 g de anacardos salados y 25 ml de aceite de sésamo.

Además, la salsa que acompaña a los muslitos es muy sencilla de hacer. Solo necesitarás salsa picante, salsa de soja, de ostras, aceite de sésamo, vinagre de arroz y 2 cucharadas de cilantro fresco.

Alitas de pollo iStock

El primer paso consiste en preparar el marinado. Pela y ralla el jengibre fresco sobre un bol y añade los dos dientes de ajo también rallados. A continuación, incorpora el aceite de sésamo, la salsa de soja y una pizca de sal. Tras esto, incorpora los muslitos y remueve bien.

Joseba recomienda dejar macerar la carne al menos 20 minutos, aunque si se dispone de más tiempo el resultado será todavía más intenso.

Una vez transcurrido ese tiempo, el pollo se coloca junto con todo el jugo del marinado en una fuente apta para el horno y se cocina, con el horno previamente precalentado, a 180º durante unos 25 minutos, hasta que la carne quede dorada por fuera y muy tierna por dentro.

Mientras el pollo se hornea, prepara la guarnición. En una sartén amplia calienta el aceite de sésamo y añade la cebolla morada cortada en juliana para que se ponche lentamente durante unos diez minutos.

Después incorpora la berenjena cortada, el pimiento rojo y los ajos frescos. Sazona ligeramente y saltea todo junto otros diez minutos, procurando que las verduras queden tiernas sin perder del todo su textura. En último momento, agrega los anacardos picados.

El plato se completa con una salsa llena de sabor. Para elaborarla, el chef mezcla en una sartén las salsas mencionadas y las calienta suavemente hasta que todos los ingredientes se integren.

El resultado es una receta con claras afluencias asiáticas, donde el jengibre aporta frescura y el ajo intensifica el sabor. De rechupete estará la carne de todas las alitas.