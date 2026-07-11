Pedro Piqueras, 71 años: "Mi infancia fue de pueblo y detrás de mi casa solo había huertas. Teníamos cerdo y gallinas"

Pedro Piqueras en su visita a 'El Hormiguero' de Pablo Motos. GTRES

Durante más de cuatro décadas, Pedro Piqueras fue uno de los rostros más reconocibles de la televisión española.

Sin embargo, mucho antes de convertirse en el periodista que cada noche entraba en millones de hogares, fue un niño que creció rodeado de huertas, campos de trigo y animales de corral en un Albacete que todavía conservaba un marcado carácter rural.

Nacido el 6 de mayo de 1955, el comunicador recuerda una infancia muy alejada de la imagen de una capital de provincia.

"Soy de Albacete capital, pero nací en una zona que había como el extrarradio, detrás de mi casa solamente había huertas", aseguró en Planeta Calleja.

Aquella vivienda familiar, construida de adobe, con gallinero y cochiquera incluida, marcó para siempre su forma de entender la vida.

"Mi infancia fue muy de pueblo, en el sentido de que lo que había al lado de mi casa eran campos de trigo, un río, una huerta con una mula que daba vueltas para sacar el agua", reconocía en otra entrevista para Vanity Fair.

En el patio de la casa tampoco faltaban las gallinas ni el cerdo, un animal que durante la posguerra y los años del franquismo representaba mucho más que una simple crianza doméstica.

"Teníamos gallinas y un cerdo. Tenían el cerdo para la supervivencia. Eso le llamaban la alcancía del pobre", explicó, aludiendo a la importancia de la matanza como garantía de alimento durante el invierno.

Su padre regentaba una modesta alpargatería en Albacete, un negocio familiar en el que Pedro trabajó durante los veranos de su infancia y adolescencia.

Y todo apuntaba a que acabaría heredando el establecimiento, aunque su curiosidad pronto tomó otro camino.

"Mi padre era muy buena persona, nunca me echaba broncas, también yo era muy buen chuco, al principio era muy de ir a misa", recuerda con cariño el periodista, que ahora suele colaborar con los espacios de TVE.

Murales en el colegio

Mientras ayudaba en la tienda familiar, el futuro presentador comenzó a interesarse cada vez más por la lectura, la prensa y también la música.

Sus primeros contactos con este mundillo los tuvo en el colegio, donde él se dedicaba a hacer los periódicos murales. Con 13 años, hizo un curso de periodismo en Moraira, Alicante.

Aquella inquietud terminó llevándolo a Madrid para estudiar Periodismo. En 1977 inició sus prácticas en Radio Nacional de España, el primer paso de una carrera que lo convertiría en uno de los periodistas más respetados del país.

Lo cierto es que Piqueras nunca ha ocultado el peso de sus raíces. "Albacete es donde empezó todo, no solo porque naciera allí, sino porque es donde empecé a trabajar y a vivir el periodismo".

"Para mí es una referencia que me hace tener los pies en el suelo", asegura. "Allí tengo a mis amigos de siempre... representan mi esencia".

Paradójicamente, tras su retirada de los informativos de Telecinco, Piqueras ha regresado a una rutina que recuerda a aquella infancia entre huertas.

Vive en una casa en la sierra de Madrid, cultiva su propio huerto y cuida de un gallo y varias gallinas, tal y como mostró a través de sus redes sociales.