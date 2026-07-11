Hoy en Netflix: uno de los mayores éxitos de ciencia ficción y terror dirigido por Guillermo del Toro

Pocas novelas han influido tanto en el cine de terror y la ciencia ficción como Frankenstein, y ahora el oscarizado Guillermo del Toro cumple uno de los sueños de su carrera con una nueva adaptación que ya está disponible en Netflix.

Tras más de una década intentando sacar adelante el proyecto, el cineasta ofrece una visión mucho más fiel a la obra original de Mary Shelley, alejado del simple relato de monstruos para profundizar en cuestiones como la soledad o la ambición.

La historia sigue al brillante, pero obsesivo científico Víctor Frankenstein, interpretado por Oscar Isaac, que lleva a cabo un experimento imposible: devolver la vida a un ser construido a partir de restos humanos.

'Frankestein' Netflix

Lo que comienza con un hito científico termina convirtiéndose en una auténtica tragedia cuando la criatura, encarnada por Jacob Elordi, es rechazada por su propio creador y condenada a vagar por un mundo que solo responde con miedo y violencia.

A diferencia de otras versiones cinematográficas, Del Toro sitúa gran parte del peso de la narración en el punto de vista de la criatura. Lejos de presentarla únicamente como un monstruo, la película muestra a un ser que busca desesperadamente comprensión, afecto y un lugar al que pertenecer.

Ese verano acabará alimentando un profundo sentimiento de rabia y venganza que desencadenará un enfrentamiento inevitable entre creador y creación.

El reparto también cuenta con Mia Goth, Christoph Waltz, Charles Dance y Felix Kammerer, en una producción que destaca por su espectacular diseño de producción, su impresionante estética gótica y la sensibilidad visual que caracteriza al director.

Como ya ocurrió en títulos como El laberinto del fauno, La forma del agua o La cumbre escarlata, Guillermo del Toro vuelve a convertir la estética en uno de los grandes protagonistas de la historia.

Cada escenario, cada criatura y cada detalle visual están concebidos para construir una atmósfera envolvente que atrapa al espectador desde el primer minuto.

Con esta nueva adaptación, Netflix recupera uno de los relatos más influyentes de la literatura universal y lo transforma en una producción de gran presupuesto que combina terror, ciencia ficción y drama con el inconfundible sello de Guillermo del Toro.

Una película que no solo reinventa el mito de Frankenstein para una nueva generación, sino que también invita a reflexionar sobre los límites de la ciencia y el precio que puede tener desafiar las leyes de la naturaleza.