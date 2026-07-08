La remontada de Argentina, el último 'pelotazo' del Mundial para TVE: los dos partidos de cuartos que se verán en La 1

Leo Messi celebra su gol ante Egipto en el partido de octavos en el Mundial. Reuters

El Mundial continúa dando alegrías a RTVE en forma de audiencia. La última vino de la mano de la Argentina de Messi y su remontada ante Egipto en los últimos minutos del partido de octavos de final.

Que hubiese emoción hasta el final —Argentina marcó tres goles en 15 minutos, el último en el descuento—, se tradujo en un brutal 39% de share y casi 4 millones de espectadores (3.757.000) en la tarde de La 1.

Es el mejor resultado en audiencia para RTVE de un partido en el Mundial a excepción de los jugados por España.

El choque, emitido a las 18.00 horas, barre en una franja en la que la competencia sufre mucho. Y ahora Sonsoles cae hasta el 7,1% y De lunes a viernes obtiene un 6%.

Sin embargo, en coincidencia entre las tres ofertas (18:15 a 19:58), el programa de Telecinco se sitúa como segunda opción por solo tres décimas. De lunes a viernes marca un 6 y el magacín de Sonsoles un 5,7% en Antena 3. En este tramo, como se decía, el fútbol roza el 40% en La 1.

El fútbol, por cierto, dio máximo histórico de share a Aquí la tierra. La entrega, presentada por Marc Santandreu, se aprovechó del arrastre del Argentina-Egipto para marcar un 19,1% y 1.743.000 espectadores.

Más allá del fútbol, La 1 gana con contundencia el día (18,4%) gracias a los buenos datos que firma en la mañana con el primer encierro de San Fermín con un 47,2% y La hora de la 1 (25,8%). Por la noche, La Revuelta firma un 12,1% y Al cielo con ella se despide con un 8%.

¡DE INFARTO! El partido Argentina - Egipto es LO + VISTO del día en TV con un 39% de share y una media de 3.757.000 espectadores en @la1_tve



⚽️ Más de 7.1 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/cC7fAR6y2q — Dos30' (@Dos30TV) July 8, 2026

Partidos de cuartos de final

Con los octavos de final ya resueltos, el Mundial 2026 entra en su fase decisiva. Tras 26 días de fútbol ininterrumpido, el campeonato llega a su primer día de descanso antes de comenzar con los encuentros de cuartos que determinarán qué cuatro selecciones pasan a semifinales.

RTVE ofrecerá en abierto dos de los cuatro partidos. El primer de ellos será el Francia-Marruecos este jueves a partir de las 22:00 horas. De esta eliminatoria saldrá el rival de España en semifinales.

Lamine Yamal. Reuters Reuters

Y el otro será el España-Bélgica. El partido, que se jugará este viernes en el estadio de Los Ángeles a las 21:00 horas en la península, está llamado a pulverizar todos los récords de audiencia, tras el extraordinario 75,2% que consiguió el Portugal-España.

El trascendental partido de España coincidirá con la segunda semifinal de Tu cara me suena en Antena 3. La cadena ha asumido el riesgo al seguir adelante con sus planes y emitir en directo la gala de la que saldrán los otros tres finalistas que acompañarán a J Kbello.

Lo previsible es que la privada reajuste su horario al retrasar el inicio más allá de las 23:00, una vez que los 90 minutos hayan llegado a su final. Eso sí, en el caso de que hubiese prórroga y penaltis, el fútbol chocaría frontalmente con Tu cara me suena y sus audiencias se verían resentidas.

Los otros dos partidos de cuartos de final se ofrecerán a través de DAZN. El Noruega-Inglaterra se jugará el sábado a las 23:00 y el Argentina-Suiza en la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 03:00.