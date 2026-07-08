Nacho Abad aclara el despido de Marta Nebot: "No quiero compartir plató con quien siente vergüenza de estar aquí"

La salida de la periodista Marta Nebot del programa de Cuatro En boca de todos ha desatado una polémica en el panorama televisivo.

Lo que comenzó como un anuncio de despido por parte de la colaboradora, con insinuaciones de tintes ideológicos, ha recibido una contundente respuesta en directo por parte del presentador del espacio, Nacho Abad.

Ante el revuelo causado, el conductor ha aprovechado la emisión para zanjar la controversia de manera directa y desmentir tajantemente que la decisión responda a cuestiones doctrinales: "No suspendimos nuestra colaboración por tus ideas", ha aclarado.

"En boca de todos", el programa presentado por Nacho Abad en cuatro, ha decidido prescindir de mis palabras. Se ve que esa boca no era tan de todos y, quizá por eso, no sé cómo tomármelo. pic.twitter.com/ZaEvbL7kmq — Marta Nebot (@MartaNebot) July 7, 2026

El cese de Marta Nebot

La controversia se inició cuando Marta Nebot, colaboradora habitual del formato, recurrió a sus redes sociales para comunicar que la dirección del programa había decidido prescindir de sus servicios tras varias temporadas en la mesa de analistas.

“En boca de todos, el programa presentado por Nacho Abad en Cuatro, ha decidido prescindir de mis palabras. Se ve que esa boca no era tan de todos y, quizá por eso, no sé cómo tomármelo”, manifestó la colaboradora, dejando caer un trasfondo de censura o de incompatibilidad ideológica con la línea editorial del espacio.

Su publicación no tardó en generar reacciones de apoyo. Entre ellas destacó la de Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, quien a través de la red social X le transmitió: “Tómatelo como un halago. Dice mucho de ti”.

Nebot, por su parte, continuó justificando su postura en mensajes posteriores: “Soy de las que creo que hay que ser capaz de defender lo que uno cree en todas las plazas. Se ve que no fui capaz. Una pena. Seguiré haciéndolo donde pueda”.

🔴URGENTE| Nacho Abad RESPONDE a Marta Nebot y explica por qué ya no colabora en el programa @EnBocaDe_Todos: “Aquí NO censuramos a nadie por sus ideas. JAMÁS lo hemos hecho y JAMÁS lo vamos a hacer”. pic.twitter.com/6kJ4J06mvJ — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) July 8, 2026

La réplica de Nacho Abad

El periodista ha defendido la pluralidad del formato y ha revelado que la salida de Nebot se debió a una actitud mantenida por la propia colaboradora en el plató.

"En este programa nos gusta el pluralismo, nos gusta el debate contradictorio y damos voz a todas las ideologías, a todos los colores. Les pongo un ejemplo: desde Pablo Fernández hasta Santiago Abascal. Unos en las antípodas ideológicas de otros", ha arrancado el presentador.

"Esto es justamente lo que enriquece el debate, ese debate que se basa en el pluralismo político que sostiene el estado democrático. Conceptos que en este programa tenemos grabados a conciencia y a fuego porque nos definen, y no censuramos a nadie por sus ideas. Jamás lo hemos hecho, jamás lo vamos a hacer".

Abad se ha dirigido directamente a la periodista para recordarle cómo se gestionó su salida: "En tu caso, y lo sabes porque cuando decidimos suspender nuestra colaboración mutua laboral te llamamos para darte explicaciones".

Asimismo, ha recordado que "en otros sitios no se llama nadie a nadie". Y ha detallado que "nosotros nos comportamos con educación y con elegancia, y te llamamos... media hora de conversación. Nosotros no suspendimos nuestra colaboración por tus ideas, no hicimos eso. No quisimos cerrar la boca a una periodista que se define como progresista".

Marta Nebot, en el plató de 'Lazos de sangre', en 2024. GTRES

El detonante: un choque en directo

Para esclarecer el verdadero motivo de la rescisión del contrato, el programa ha emitido las imágenes de archivo de un reciente y tenso debate.

En él, mientras la tertuliana Pilar Losantos acusaba de forma presunta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de "robar el dinero de los venezolanos y los españoles", Marta Nebot reaccionaba visiblemente indignada, llegando a afirmar que sentía "vergüenza de estar en este programa" ante lo que consideraba una falta de respeto.

En dicho vídeo, su compañera Andrea Levy le reprochaba su actitud: "Siento, Marta, que sientas vergüenza por estar con Pilar (Losantos) conmigo, y que recobres la dignidad en otro plató", le espetó, a lo que Nebot replicó que su malestar no era con ellas.

"Acabas de decir que sientes vergüenza de estar en este programa y espero que recobres la dignidad. Yo me siento muy digna de debatir con personas contrarias a mí", zanjó.

Tras la emisión de las imágenes, Nacho Abad ha concluido su discurso con extrema dureza, argumentando que la continuidad de Nebot era insostenible tras sus propios reproches al espacio en el que trabajaba.

"Marta, estarás conmigo en que estar en este programa que te da vergüenza es incoherente. En En boca de todos lo forma un equipo en el que la máxima es el respeto, el compañerismo, la pluralidad. Y yo no quiero compartir plató con alguien que siente vergüenza de sentarse aquí. No hay más. Lo demás es mentira".