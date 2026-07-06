Lydia Lozano: "Ojalá me levante y vea dos dígitos de audiencia; ahora consigues un 10% y hay que celebrarlo con una cerveza"

Lydia Lozano y Terelu Campos vuelven a las tardes de Telecinco tres años después de que la cadena bajara la persiana a Sálvame. Un universo que después pasó sin pena ni gloria por Netflix y por RTVE con La familia de la tele.

Fijas en ¡De viernes!, las colaboradoras aterrizan ahora en la franja que en su día fue la gallina de los huevos de oro, pero que ahora pelea por sobrepasar la psicológica barrera del 10%.

Lo hacen con De lunes a viernes, el programa de corazón presentado por Santi Acosta y Bea Archidona, donde, por cierto, se reencuentran con Rosa Benito y Karmele Marchante.

Y es que, como reconoce Lydia, llegar hoy día al doble dígito es un todo un logro en televisión, y lo es más aún para una Telecinco en mínimos históricos

"Sabemos cómo están las cosas. Ojalá me levante el martes y vea dos dígitos", dice a los medios de comunicación, entre los que se encuentra EL ESPAÑOL.

Beatriz Archidona y Santi Acosta, en el centro, junto a los colaboradores de 'De lunes a viernes'. Mediaset España

Terelu, por su parte, confiesa que Jorge Javier le deseó suerte: "Me dijo que lo íbamos a hacer muy bien y que el programa iba a funcionar". "Y María Patiño me llamó y me felicitó, porque es muy buena gente", añade Lydia.

¿Os imaginabais volver a coincidir en las tardes de Telecinco?

Lydia Lozano: Pues no, qué quieres que te diga...

Terelu Campos: Con la perspectiva con la que nos fuimos, no. Con la que hemos vuelto, por qué no.

¿Os han dicho algo vuestros excompañeros de Sálvame?

T. C.: No, no tengo contacto...

L. L.: María Patiño me llamó y me felicitó, porque Patiño es muy buena gente y se alegra del bien de los demás. Me felicitó Belén...

"María Patiño me llamó y me felicitó. Es muy buena gente y se alegra del bien de los demás" Lydia Lozano

¿Pensáis que alguno de ellos os tiene envidia por estar en Telecinco?

L. L.: Si me llamas para darme la enhorabuena no te voy a preguntar si estas celoso... No es bonito decir eso. Patiño, si te llama, es porque lo siente. Luego hace esos tuits que nadie entendemos, pero que todos comentamos.

Terelu Campos. Mediaset España

Justo aterrizáis en el hueco en el que estaba El diario de Jorge. ¿Creéis que Jorge Javier verá el programa?

T. C.: Seguro que sí. He tenido oportunidad de hablar con él hace unas semanas y me dijo: 'Lo vais a hacer muy bien y va a funcionar'. Jorge está contento de que empecemos este proyecto.

L. L.: Jorge es un profesional y es de los que ve las cosas para opinar. Y mandará un mensaje para decirnos que es una mierda o que es gloria bendita.

Os vais a reencontrar con Karmele Marchante. ¿Cómo va a ser vuestra relación con ella?

L. L.: Va a ser una fantasía. Quiero que se coma muchos yogures por las tardes.

"Jorge Javier me dijo que lo íbamos a hacer muy bien y que el programa iba a funcionar" Terelu Campos

De lunes a viernes aterriza en Telecinco con el claro objetivo de levantar las tardes. ¿Qué expectativas tenéis?

L. L.: No vamos a decir que lo vamos a petar porque sería ridículo. Sabemos cómo está la televisión y cómo tiran las plataformas.

Ojalá me levante y vea dos dígitos. Porque ahora lo importante son dos dígitos. Antes se hacía un 20%, un 30%... y hasta un 50% de share.

Ahora consigues dos dígitos y te tienes que tomar una cerveza para celebrarlo.

T. C.: Lo importante no es solo la audiencia del lunes, sino la del resto de los días. Porque hay muchos programas que empiezan con mucha audiencia y luego la pierden. Hay que ganarse al público poco a poco.

L. L.: Pero yo quiero empezar con dos dígitos (risas).

Lydia Lozano. Mediaset España

¿Os gustaría quedaros en las tardes después de verano?

T. C.: Ese es el objetivo de la cadena y la productora. Cuando alguien hace una apuesta en verano es para testarlo y que luego se pueda quedar. Ojalá.

"¿Mojarme sobre mi vida? Yo me he mojado tanto que llevo una ducha sin chubasquero" Lydia Lozano

¿Hasta qué punto os vais a mojar en el programa cuando seáis protagonistas por vuestras vidas?

L. L.: Yo me he mojado tanto... Llevo una ducha sin chubasquero.

T. C.: Pues imagínate yo, que estoy ahogada (risas).

L. L.: Yo si discuto con alguien, lo hago. No hay cosa más bonita en televisión que una discusión sana y que luego te puedas ir a tomar algo. Lo mejor es discutir, enganchar y luego tomarte algo con esa persona.