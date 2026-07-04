Pablo Chiapella: "Desnudarse con una pala en medio de un estercolero es una experiencia por la que hay que pasar"

¿Cuántas veces metemos la pata a lo largo de nuestras vidas? Y, lo más importante, ¿sabemos perdonar? Pablo Chiapella protagoniza Olivia, la nueva serie española de Disney+, disponible en su catálogo desde el pasado 1 de julio.

La comedia, compuesta de seis episodios de 30 minutos, combina humor y drama para contar una historia sobre las segundas oportunidades, los conflictos familiares y el reencuentro con las raíces.

La trama de Olivia gira en torno a Mario Rey (Pablo Chiapella), el hombre del tiempo más famoso del país.

Cuando un giro inesperado cambia por completo su vida, se ve obligado a refugiarse con su hija Olivia (María Schwinning) en el olivar de su padre, Tomás (Nancho Novo), con quien lleva más de 30 años sin hablarse.

"La lección más importante que me llevo de Olivia es que hay que darle más importancia a los demás que a lo que nos pasa", dice Novo en conversación con EL ESPAÑOL. "La felicidad está realmente en los demás, en entenderlos y saber disfrutar de la compañía".

"Me da una sensación muy esperanzadora de que no estás sola o solo, de que puedes pedir ayuda, girarte al de al lado y puedes volver a empezar. De hecho, tienes que volver a empezar siempre que haga falta", agrega María.

Más allá de las enseñanzas de vida de esta ficción, Pablo Chiapella pone el foco en el entorno rural en el que se ha grabado Olivia. Rodada en Úbeda, en Jaén, los olivares adquieren un peso narrativo que va más allá del paisaje.

Pablo Chiapella, Lalachus y Nancho Novo en 'Olivia'. Disney+

"Además, pone en valor un producto tan nuestro como es el aceite", destaca el actor manchego de 49 años. "La luz y los mares de olivos de Jaén te dejan visualmente atónito".

Chiapella aprovecha la ocasión para reivindicar una mayor diversidad en los escenarios para las producciones españolas. "Ojalá motive también a descontextualizar las series de lugar. No todo tiene que ser Madrid, Barcelona, Barcelona, Madrid".

"España es preciosa. Te vas al norte y lo flipas; te vas al sur y es extraordinario. Ojalá tuviéramos una serie por comunidad, porque un mismo conflicto se vive de forma distinta según dónde vivas".

Durante el rodaje, por cierto, Chiapella tuvo que enfrentarse a una de las escenas más comprometidas de su carrera: un desnudo integral. "Me dio mucho pudor, sí", reconoce.

"Ojalá 'Olivia' sirva para descontextualizar las serie de lugar. No todo tiene que ser Madrid, Barcelona"

"Desnudarse con una pala en medio de un estercolero es una experiencia por la que hay que pasar", bromea. Sin embargo, asegura que este tipo de situaciones también forman parte del oficio.

"Te ayuda a estar más concentrado porque quieres superar ese momento y conectar con lo que está ocurriendo en la escena", agrega Chiapella, el cabeza de cartel de esta serie creada y producida por David Troncoso y Flipy, quien fuese el científico de El Hormiguero en el pasado.

Nombres como Kira Miró, Fernando Tejero, Lamine Thior, Lalachus, María Barranco, Irene Arcos, Diego Arjona, Agustín Jiménez o JJ Vaquero, entre otros, completan el reparto de Olivia.

Su futuro en 'La que se avecina'

Aunque Olivia supone uno de sus proyectos más destacados fuera de La que se avecina, el nombre de Pablo Chiapella sigue ligado a Amador Rivas.

¿Cuál sería su final perfecto? "No lo hay. Que encuentre el sótano de su miseria, pero eso no va a pasar porque va a seguir cayendo", dice a este periódico Chiapella, que confirma su presencia en la comedia de los hermanos Caballero hasta que termine.

Pablo Chiapella y Kira Miró en 'Olivia'. Disney+

Y es que, tras anunciarse la renovación de La que se avecina por la temporada número 18 -la 17 podría llegar a Prime Video en noviembre de 2026-, el actor reconoce que "en este punto ya sería muy raro que me fuera y no cerrar esta cosa tan extraordinaria que ha ocurrido con esta serie".

No obstante, matiza que solo abandonaría el proyecto si surgiera "algo impresionante" que le impidiera continuar.

Así, Chiapella deja claro que Amador Rivas todavía tiene cuerda para rato. Al menos, mientras los guiones sigan manteniendo el nivel que, asegura, conservan después de casi dos décadas de emisión: "No veo falta de ideas".