Los expertos y cocineros coinciden: este es el restaurante del año 1943 donde disfrutar de la alta cocina en Madrid

El próximo sábado 4 de julio, Telemadrid emitirá una nueva entrega de Los sabores de la memoria, la docuserie gastronómica producida por El Rugido Producciones que continúa su recorrido por algunos de los grandes templos culinarios de la Comunidad de Madrid.

En esta ocasión, el protagonista es el histórico restaurante Horcher, un establecimiento que desde su traslado a Madrid en 1943 ha mantenido intacta una propuesta de alta cocina centroeuropea marcada por la tradición, la elegancia y la continuidad familiar.

El episodio profundiza en más de 80 años de historia de este icono situado frente al Retiro, hoy liderado por la cuarta generación de la familia Horcher.

Restaurante Horcher. El Rugido.

A través de su relato, la serie reconstruye el legado de un restaurante fundado en Berlín en 1904 por Gustav Horcher y trasladado a la capital española por su hijo Otto en plena Segunda Guerra Mundial, consolidándose desde entonces como un punto de encuentro habitual de la élite política, cultural y social tanto española como internacional.

La entrega se adentra en la identidad culinaria del restaurante, basada en una cocina clásica de raíz centroeuropea donde la caza ocupa un lugar central.

El programa muestra la elaboración de algunos de sus platos más emblemáticos, como la perdiz a la prensa, el consomé Don Víctor o el lomo de corzo asado al natural, además de uno de sus postres más reconocidos, el Baumkuchen, un pastel de origen alemán elaborado capa a capa en un asador específico y servido en finas láminas con acompañamientos tradicionales.

Más allá de la cocina, el episodio pone el foco en el servicio de sala, uno de los elementos más distintivos de Horcher y que la serie define como parte esencial de su identidad.

Restaurante Horcher. El Rugido.

El establecimiento mantiene prácticas casi desaparecidas en la restauración contemporánea, como el servicio a la rusa, con el trinchado de piezas de caza en directo y una puesta en escena que refuerza el carácter ceremonial de la experiencia gastronómica.

El programa subraya cómo esta forma de entender la restauración convierte la visita en una experiencia que trasciende lo gastronómico.

La producción recoge testimonios que destacan la continuidad de un modelo basado en la tradición, la familia y la constancia, así como la voluntad de preservar una forma de servicio y cocina que se percibe como cada vez más excepcional en el panorama actual.