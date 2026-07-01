El refugio de Quim Gutiérrez: "Se ha convertido en un parque de atracciones, hay muchas zonas que no nos pertenecen"

Hay ciudades que dejan huella por su historia, su arquitectura o su gastronomía. Y después está Barcelona, un destino capaz de reunir playas, barrios centenarios y una de las ofertas culturales más completas.

Precisamente por eso, el actor Quim Gutiérrez sigue considerando la Ciudad Condal como su refugio, la ciudad en la que nació.

El intérprete nunca ha escondido el cariño que siente por la ciudad que le vio crecer, pero tampoco sus críticas hacia el modelo turístico desarrollado durante las últimas décadas.

"Sin entrar en polémicas, creo que Barcelona se ha convertido en un Parque de Atracciones de sí misma, igual que le ocurre a París. Es una ciudad con un nivel cultural altísimo, una oferta gastronómica excepcional, tiene playa y unas dimensiones llevaderas", explicó en una entrevista para Esquire.

Para Gutiérrez, el principal problema no es el turismo en sí, sino el crecimiento descontrolado que, a su juicio, ha terminado alejando a los propios vecinos de algunos de sus espacios más emblemáticos.

"Durante años hubo un modelo en el Ayuntamiento que potenciaba tanto el turismo que hay muchas zonas que ya no pertenecen a los barceloneses. Estoy en absoluto desacuerdo con esto".

El actor considera que este fenómeno responde a un modelo económico mucho más amplio. "Tampoco estoy de acuerdo con el conjunto del sistema capitalista que persigue que en cada trimestre haya que tener unos resultados de crecimiento o, si no, es un fracaso; eso es absolutamente insostenible".

La Ciudad Condal desde el Parque Güell. Foto de Taisia Karaseva en Unsplash

En esa línea, defiende que las ciudades deben priorizar la calidad de vida de quienes las habitan por encima del crecimiento constante del número de visitantes.

"Con el turismo pasa lo mismo. Para la gente que vive en los lugares publicitados eso es un modelo terrible. La ciudad tiene que ser para la gente que vive. Sé que lo que digo es polémico, sobre todo porque España vive del turismo. Pero también creo que tenemos otros atributos para potenciar".

Imagen de archivo de la Ciudad Condal. iStock

A pesar de esas críticas, Quim Gutiérrez sigue encontrando en Barcelona el lugar al que regresar. Una ciudad marcada por iconos como la Basílica de la Sagrada Familia, el Parque Güell, el Barrio Gótico o el paseo marítimo de la Barceloneta.

Todo esto convive con mercados históricos, museos, teatros y una de las escenas gastronómicas más importantes del país.

"Para mucha gente es una situación insoportable. Así que sí, la ciudad ha cambiado mucho", concluye el actor en el citado medio, que sigue viendo en Barcelona su hogar a pesar de todo.