Patricia Conde, 46 años: "Desayuno huevos revueltos o cocidos, licuado de zanahoria, manzana verde y jengibre"

Hay personas que parecen tener una rutina perfectamente engrasada, y Patricia Conde es una de ellas. La que fuese presentadora de Sé lo que hicisteis volvió este año a la primera línea mediática al participar como concursante en el programa de Antena 3 El desafío.

Allí demostró que, a sus 46 años, se encuentra en un excelente momento físico. Un estado de forma que mantiene gracias a la estricta disciplina con la que cuida tanto su alimentación como su descanso.

"Mi rutina casi siempre es levantarme a las 7 de la mañana, tenga o no trabajo. Sí que es verdad que algún fin de semana, si no tengo compromisos, nos levantamos tarde porque me gusta mucho dormir", aseguraba en una entrevista a la revista Lecturas en el pasado.

"Tener un sueño reparador es súper beneficioso", dice Patricia Conde, que afirma irse a la cama a las 10 de la noche. "Por eso me cuesta cuando tengo que asistir a algún evento o presentación por la noche. Lo paso mal cuando veo que son las 23:30 o las 00:00 y todavía estoy con el tacón puesto".

Como se decía más arriba, la alimentación ocupa un lugar fundamental en su vida. La vallisoletana apuesta por una dieta sencilla, nutritiva y sin excesos.

"Hago un desayuno bastante saludable, basado en proteínas, normalmente huevos revueltos o cocidos, dependiendo del tiempo que tenga", confesaba.

"También me gusta tomar un licuado de zanahoria, manzana verde y jengibre, me parece súper restaurador para las células y tiene muchísimos antioxidantes".

Patricia Conde, en 'El Hormiguero'. Atresmedia

Lo cierto es que ese desayuno, además de equilibrado, aporta múltiples beneficios para el organismo.

Los huevos, ricos en proteínas de alto valor biológico, ayudan a mantener la masa muscular, favorecen la saciedad y aportan nutrientes clave como la colina, clave para la función cerebral.

Por su parte, el licuado de zanahoria, manzana verde y jengibre combina vitaminas, fibra y compuestos antioxidantes que contribuyen a combatir el estrés oxidativo, a mejorar la digestión y reforzar el sistema inmunológico.

El jengibre, además, se asocia a propiedades antiinflamatorias y digestivas, mientras que la manzana verde aporta fibra soluble beneficiosa para la salud intestinal.

Método 'GAP'

Para Patricia Conde la rutina no empieza en la cocina, sino en la conciencia.

"Siempre hago un ritual de agradecimiento. Me gusta mucho estar en la ducha pensando en el agua que me está cayendo calentita por el cuerpo y dando gracias por tener agua caliente, porque tengo salud... Ese momento es solamente tuyo".

La presentadora contaba en El Hormiguero que sigue el método GAP como filosofía de vida. Se basa en tres pilares: gratitud, aceptación y paciencia.

A Pablo Motos le contó que fue una idea que se le ocurrió al observar las letras de la marca de ropa en la camiseta de su hijo.

“Ser agradecido porque todos tenemos muchas cosas buenas en la vida como para centrarte solo en lo malo”, explicó.