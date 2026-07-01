Es oficial: Canadá da el salto a Eurovisión y competirá por primera vez en 2027

Canadá participará por primera vez en Eurovisión. Lo hará en 2027, en la edición número 71 del certamen que se celebrará en Bulgaria tras la victoria de Dara con Bangaranga el pasado mes de mayo.

Así lo ha confirmado la cadena pública CBC/Radio-Canadá a través de las redes sociales, donde ha destacado que Eurovisión representa "un escenario global excepcional para mostrar el talento canadiense".

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) también ha anunciado que el país norteamericano estará presente en las semifinales de Eurovisión.

“Estamos ansiosos de que traigan su propia voz, creatividad y energía a Bulgaria en 2027″, expresa la presidenta de CBC, Marie-Philippe Bouchard, en una nota lanzada en el día de Canadá, 1 de julio.

Por lo tanto, será el segundo país fuera del continente europeo que participa en Eurovisión, después de que Australia se uniera en 2015.

miembro asociado, la misma categoría que Canadá tenía desde 1950

Sin embargo, hay diferencias entre ambos países, porque Canadá se convirtió hace unos días en miembro activo de la UER, mientras que Australia es miembro asociado, categoría que Canadá tenía desde 1950, y por la que todavía necesita de una invitación de la organización.

Por su parte, el director de Eurovisión, Martin Green, ha dado la bienvenida a Canadá de la siguiente manera: "Estamos ansiosos de que traigan su propia voz, creatividad y energía a Bulgaria en 2027".

Canadá, por cierto, fue el tercer país que más voto en el contenedor 'resto del mundo', en el que también estaba España al no estar en concurso.

Aunque Canadá no ha participado nunca en Eurovisión, la canadiense Céline Dion logró la segunda victoria de Suiza en 1988 con Ne partez pas sans moi.

La duda de España

Lo cierto es que Eurovisión continúa incorporando nuevos países para paliar la salida de España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda por la participación de Israel.

De hecho, la organización reclutó a Moldavia y, precisamente, a Bulgaria, para rellenar ese vacío. No obstante, Eurovisión no impidió que fuese la edición con menos países participantes (con 35) desde 2004.

Tampoco pudo evitar que las audiencias de Eurovisión bajaran sustancialmente. La final de 2026 reunió a 131 millones de espectadores en todo el mundo, 35 menos respecto a la registrada el año anterior.

Hay que recordar, además, que Green también abrió las puertas al regreso de Rusia pese a seguir en conflicto con Ucrania.

"La invasión de otro país no es motivo de exclusión de Eurovisión", dijo, provocando una contundente oleada de críticas, en una entrevista concedida horas antes de la final.

RTVE, que se mantiene en la postura de no acudir a Eurovisión, condenó las declaraciones a través de su presidente, José Pablo López, que las calificó como "un insulto flagrante a los valores europeos".

El directivo de la Corporación aseguró en su cuenta de X que ya lo advirtió en noviembre de 2025 ante la Comisión de Control: "Eurovisión abriría la puerta a Rusia en plena invasión de Ucrania solo para justificar su doble rasero con Israel".