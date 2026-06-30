El refugio donde desconecta el chef José Andrés con 1.300 habitantes: "Tiene el mejor marisco del mundo"

Hay lugares que parecen sacados de un verdadero cuento. No hay que moverse mucho de nuestro país para descubrir que guardamos verdaderas joyas a tan solo unos kilómetros de nuestra casa.

Los famosos y en concreto José Andrés lo sabe bien. Destino de muchas celebridades, este lugar conserva un gran encanto tanto por su paisaje como por su gastronomía.

Hablamos de Zahara de los Atunes, un enclave situado en la costa gaditana que cuenta con una población de unos 1.300 que en temporada alta de verano puede dispararse y superar las 30.000 personas.

Zahara de los Atunes

El chef guarda una gran relación con este lugar situado en el municipio de Barbate. Tanto es así que en 2024 fue distinguido con el II Premio Gaditano de Adopción, un reconocimiento que refleja su estrecha relación con la región.

Sumado a esto, el asturiano pasó gran parte de su infancia en San Fernando y Cádiz y su mujer es natural de Algeciras. Con todo esto, José Andrés adquirió una casa en Zahara hace unos años para pasar las vacaciones con su familia.

Su principal atractivo son sus playas kilométricas de arena fina y dorada. Destaca la playa de los Alemanes y la de Atlanterra.

Sus aguas suelen destacar por su limpieza, sus tonalidades turquesas en los días despejados y un entorno todavía alejado de la masificación que caracteriza a otros destinos del litoral español.

La Playa de los Alemanes en Zahara de los Atunes (Cádiz).

Destaca también la playa Virgen del Carmen, una extensión de arena dorada de 5 kilómetros que goza de la distinción de Bandera Azul, reconociendo así su calidad ambiental, la limpieza de sus aguas y su gestión sostenible.

Este lugar es ideal para paseos largos, actividades de surf y baño en sus aguas turquesas o disfrutar de chiringuitos o terrazas con vistas al mar.

Pero Zahara de los Atunes es mucho más que playa. Su identidad está profundamente ligada al mar y, especialmente, al atún rojo. Aquí se celebra cada año la tradicional temporada de almadraba, una técnica de pesca con siglos de historia.

No es casualidad que muchos viajeros acudan atraídos por la posibilidad de degustar algunas de las mejores elaboraciones de atún rojo del mundo.

Plato de atún de Almadraba Bar La Lola Sevilla

José Andrés lo sabe bien. Para él Zahara "tiene el mejor marisco del mundo". Uno de los lugares favoritos del chef para adquirir buen producto es el Mercado de Abastos, famoso por su amplia oferta gastronómica.

Con todas estas maravillas, no es de extrañar que José Andrés haya elegido este lugar para volver a conectar.