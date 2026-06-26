Paz Padilla: "No reniego de 'Sálvame' ni de nada de lo que he hecho, pero ya no haría ese programa porque soy otra"

Telecinco continúa estrenando formatos para intentar relanzar sus audiencias y, este fin de semana, será el turno de El show de Paz, el formato de Secuoya que supone el regreso de Paz Padilla a la cadena.

El programa ocupará dos horas en la sobremesa, de 16:00 a 18:00 horas, para que a continuación ceda el testigo a Fiesta con Emma García.

La gaditana volverá a ponerse a las órdenes de Raúl Prieto — "Es un crack", dice—, como ya hiciera en Sálvame. Pero El show de Paz no tendrá absolutamente nada que ver con el extinto programa de Telecinco, porque el tono será mucho más humano y divertido.

El contenido será bastante dispar, porque aunará historias de personas anónimas, cadenas de favores, bromas de cámara oculta y entrevistas. El actor William Levy y el cantante Carlos Rivera serán los primeros que se sentarán junto a Paz.

Paz, que asegura tener "muy buena relación" con Mediaset, explica a EL ESPAÑOL que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho en su carrera. Ni siquiera Sálvame.

"Todos nos hemos querido y nos hemos odiado", dice. Eso sí, aclara que no lo volvería a hacer porque es "otra Paz".

Las vueltas que da la vida ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a volver a Mediaset?

Dicen que si quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes.

Porque no estaba en tus planes, ¿no?

No, yo estaba centrada en mi teatro, mis conferencias, mi libro... Y, de repente, me llaman y me ofrecen este programa. Y dije, ¿por qué no? A veces las cosas surgen por algo. Yo soy muy 'lo que sucede, conviene, y el universo dispone'.

Paz Padilla. GTRES

¿Tenías alguna reticencia a volver a trabajar en Mediaset, teniendo en cuenta que tu relación con la cadena ha pasado por momentos buenos y otros más complicados?

Yo ya volví a trabajar con Mediaset para hacer el programa Te hace falta un viaje. No he tenido ninguna situación traumática y he tenido muy buena relación con la cadena.

Este proyecto me gusta mucho y quiero ser coherente conmigo misma. No soy la Paz de hace dos años, todos evolucionamos. Hay gente que se amarga y yo soy una persona que vive con alegría. La vida tiene sus heridas, pero se puede seguir viviendo con el amor y el humor.

El show de Paz recuerda algo a los grandes formatos americanos. Te han llegado a comparar con Ellen DeGeneres en la presentación.

Me da mucha responsabilidad y mucho miedo. Yo soy 'la Paz Padilla'. Es verdad que estoy un poco loca, pero también soy muy profunda e intensa. Tengo las dos vertientes, no hay término medio.

A mí no me importa hacer la croqueta en una feria. Yo no tengo sentido del ridículo, pero también empatizo mucho con el sufrimiento humano.

"No he tenido ninguna situación traumática con Mediaset"

Has estado en la época dorada de Telecinco, pero ahora la cadena pasa por un momento complicado. ¿Estás preparada para que los datos de audiencia no sean buenos?

Cuando me subo a un escenario siempre doy lo mejor de mí. Voy a intentar que el público se divierta conmigo. Pero una cadena no solo depende de ti.

Cuando me ponga en el centro del plató, yo lo daré todo. Lo que suceda después, ya no depende de mí. Somos frutos de la circunstancia.

Los colaboradores de 'El show de Paz': Fabiola Martínez, Lola Padilla, Paz, Jenny Alcolado, Cristina Piaget y Jimmy Castro. GTRES

¿Cómo llevarás entonces los datos de audiencia?

Lo llevaré bien, tanto si son buenos como si son malos. Un amigo mío decía que me pusiera bragas hiciese lo que hiciese. Esto quiere decir que siempre va a haber detractores y haters.

Si lo haces bien, habrá gente que diga que lo has hecho mal. Y si va mal, pues me dirán que lo he hecho mal (risas). Así que siempre va a ir mal. Estoy acostumbrada.

¿Cuánto has intervenido a la hora de elegir colaboradores y temas? ¿Has impuesto algo o vetado a alguien?

No, lo que pasa es que el programa va muy dirigido a una temática. Es un programa de emociones, y espero que no haya ni ira, ni rabia ni cabreo. La crispación la tenemos en todos lados: en la tele, en la radio, en las redes... Es horroroso. Aquí vamos a tratar el amor, la alegría, la bondad...

"Raúl Prieto es un tío muy creativo, entiende de televisión y me conoce muy bien"

Vuelve a dirigirte Raúl Prieto, una persona en la que siempre has dicho que confías mucho. ¿Por qué?

Porque es un crack, sinceramente. Lo ha demostrado durante muchísimos años. Es un tío muy creativo, entiende de televisión y me conoce muy bien. Sé que estoy en buenas manos.

¿Nunca llegaste a enfadar con él en la época de Sálvame?

En ese programa todos nos hemos querido y nos hemos odiado. Todos. Yo he pasado por momentos muy difíciles, más de lo que la gente sabe. Pero no por lo que me rodeaba, sino por mi propia situación.

Suelo decir que cuando la gente esté en duelo, tiene que decirlo, porque si tu entorno no lo sabe, no tiene compasión. La gente te juzga si estás sensible o irritable, pero la gente no sabe lo que hay.

Paz y su hermana Lola, que colaborará en el programa. GTRES

¿Lo hubieras hecho de manera diferente?

No, no. Volvería a hacerlo igual porque era para proteger lo que más quería en ese momento. Me protegía, pero me aislé. Y hubo gente que no me entendía y no sabía cómo ayudarme. Fue un programa en el que todo el mundo sufrimos y disfrutamos.

¿Eso provocó que se levantara un muro entre tú y los colaboradores?

No lo sé. En la vida tampoco te puedes hacer tantas preguntas. Me siento muy orgullosa de todo lo que he hecho y de todos los sitios en los que he estado, porque he llegado aquí gracias a esas vivencias. No reniego de nada de lo que he hecho.

"En 'Sálvame' pasé por momentos muy difíciles, más de lo que la gente sabe"

No reniegas de Sálvame entonces.

No, nunca en la vida.

¿Y qué pasaría si tuvieras que volver a trabajar con ellos? ¿Cómo lo afrontarías?

Soy otra Paz, ya no haría ese programa.

Como se ha rumoreado el nombre de Belén Esteban para El show de Paz...

También me habláis de Emma García [Fiesta verá reducida la duración por la llegada de El show de Paz], y yo a Emma la quiero muchísimo.