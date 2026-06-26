Kiko Matamoros denuncia la desaparición de su hermano Coto: "He ido esta mañana personalmente a comisaría"

Kiko Matamoros ha sorprendido al pedir ayuda públicamente para localizar a su hermano Coto, quien estaría en paradero desconocido, y con el que rompió todo tipo de relación hace más de dos décadas.

Lo ha hecho este viernes, 26 de junio, a través de su cuenta personal de Instagram. Allí, Kiko ha compartido una fotografía de su hermano gemelo acompañada de un mensaje cargado de preocupación.

"Me ha producido mucha lástima esta imagen. He recordado los últimos días de Leopoldo María Panero", ha escrito Kiko, recordando el deterioro físico que el conocido poeta mostraba en la etapa final de su vida.

A continuación, Kiko lanzaba una petición de ayuda a sus seguidores: "Si alguien sabe cómo puedo localizarlo, me gustaría ayudarle en la humilde medida de mis posibilidades".

No obstante, el que fuese colaborador de Sálvame también ha dedicado unas durísimas palabras a Coto. "A mi desolador hermano, con esa extraña mezcla de compasión y náusea que puede solo experimentar quien conoce la causa, banal y sórdida, quizá, de tanto, tanto desastre".

Lo cierto es que el propio Kiko Matamoros ha confirmado a EL ESPAÑOL que ha interpuesto una denuncia. "Sí, mi hermano ha desaparecido. He ido esta mañana personalmente a poner la denuncia a comisaría", ha asegurado a este periódico.

No obstante, su hermano gemelo ha estado activo en las redes en las últimas horas. Su último storie en Instagram data de hace 15 horas en el momento de publicación de este artículo.

Hay que recordar que la relación entre ambos quedó completamente rota a finales de los noventa, a raíz del escándalo de las fotografías de Mar Flores y Alessandro Lequio publicadas en la revista Interviú.

Mar Flores era entonces cuñada de Kiko Matamoros y la venta de dichas imágenes desencadenó un enfrentamiento familiar que nunca llegó a resolverse.

En los últimos años, Coto Matamoros ha llevado una vida alejada del foco mediático, a diferencia de su hermano Kiko, que se ha prodigado por Telecinco y TVE.

Coto vivió durante una etapa fuera de España, sufrió graves problemas de salud tras padecer dos infartos y reapareció recientemente en el reality La casa de los gemelos 2.