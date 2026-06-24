Sale a la luz el millonario sueldo que gana David Broncano por cada programa de 'La Revuelta' en La 1 de RTVE

La continuidad de La Revuelta de David Broncano estará garantizada, al menos, hasta junio de 2028. Fue hace unos meses cuando RTVE decidió renovar el contrato del programa con las productoras El Terrat y Encofrados Encofrasa.

Y lo hizo con un incremento del presupuesto, que pasará a 31,5 millones por las próximas dos temporadas. Hay que recordar que el primer contrato que RTVE firmó con Broncano fue de 28 millones. Es decir, 3,5 millones menos de lo pactado ahora.

Durante una comparecencia en el Congreso, el presidente de RTVE, José Pablo López, defendió la renovación de La Revuelta justificando esta subida apelando a la actualización de costes y salarios.

"Hemos actualizado, obviamente, el precio que se paga por las cosas y el sueldo de los trabajadores", señaló. "En el programa no solo trabaja David, lo hace también un equipo muy amplio y a todos ellos les quiero trasladar mis felicitaciones".

Aunque los presupuestos son públicos, se desconocía de qué forma se distribuía por cada emisión. Tampoco se sabía cuáles eran las retribuciones de sus principales rostros.

Pues bien, según publica El Mundo, los cinco integrantes más destacados del formato - David Broncano, Ricardo Castella, Jorge Ponce, Grison y Sergio Bezos- se repartirán 35.806 euros por programa sin impuestos de los 97.840 euros sin IVA que costará cada entrega en su tercera temporada curso (2027) y sobre los 99.381 euros de la cuarta (2028).

Esto es un 20% más con respecto a los dos primeros cursos de La Revuelta, cuyas entregas costaban 28.675 euros.

Sin embargo, las cantidades que se embolsan cada uno son diferentes. Tomando como referencia los datos correspondientes a octubre de 2024, Broncano percibió un máximo de 21.111 euros por programa.

Muy por detrás, se situaron Jorge Ponce, con hasta 2.500 euros; Ricardo Castella, con 1.944 euros; Grison, con 1.472 euros y Sergio Bezos, con 444 euros por entrega.

En cuanto al resto del equipo, los colaboradores secundarios cobraron hasta 264,29 euros por programa. La figuración especial, integrada por dos personas, recibió 300 euros semanales durante 23 programas, mientras que la figuración ordinaria percibió 200 euros semanales en las mismas condiciones.

Por su parte, las 50 personas de público obtuvieron una remuneración máxima de 25 euros por jornada. Y los especialistas contaron con una retribución de 1.000 euros por cada una de las 30 jornadas previstas por temporada.

Si se aplicara el salario de Broncano el mismo incremento cercano al 20% previsto para el elenco principal, el presentador podría llegar a percibir alrededor de 26.000 euros por programa, según el citado medio.

No obstante, la cifra definitiva dependerá de la liquidación realizada al cierre de cada mes una vez arranque el próximo curso.

De esta forma, se estima que el coste total para los cinco miembros principales de La Revuelta para 2027 sea de 6.455.415,34 euros (IVA incluido) sobre un presupuesto de15.654.482,53 euros.

En cuanto a la temporada que empezará en 2028 la partida se elevará a los 6.460.447,64 euros sobre un presupuesto de 15.901.090,21 euros.