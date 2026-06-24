Audiencias: 'Pasapalabra' se consolida con 'AlaZ' en Antena 3 y Carlos Lozano sigue flojo en la sobremesa de Telecinco

David Trigo en 'AlaZ' y Carlos Lozano, presentador de 'Amor...'¡O lo que surja!'.

Pasapalabra está superando con éxito el mayor desafío de toda su historia después de perder El Rosco, su prueba estrella. Así lo dicen los datos de audiencia.

AlaZ, la nueva prueba final del concurso de Antena 3, parece haber enganchado a los espectadores después de ver la luz el pasado viernes.

Las cifras positivas no se quedaron en el 'efecto llamada', sino que su evolución sigue siendo buena y estable.

Este martes, Pasapalabra lideró su franja con un 17,9% de share, dejando muy atrás a sus rivales: Aquí la tierra (11,5% en La 1) y Allá tú (7,8% en Telecinco).

Si nos ceñimos al tramo de AlaZ, el programa de Roberto Leal crece al 23% de cuota, terminando con picos de más del 26% y dejando un buen arrastre a Vicente Vallés, que luego aprovecha con el informativo.

Sigue LIDERANDO como cada tarde @PasapalabraA3 con un 17.9% de share y una media de 1.419.000 espectadores en A3



🔤 Más de 2.7 millones de espectadores únicos



🔤 La nueva prueba final #ALaZ sigue ARRASANDO terminando por encima del 26% de share#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/YiTjlcjgW4 — Dos30' (@Dos30TV) June 24, 2026

Antena 3 Noticias firmó un 19,1%, casi cuatro puntos por encima del Telediario de Pepa Bueno en La 1 (el día anterior ganó con el especial sobre la IA tras el Argentina-Austria).

El informativo de Carlos Franganillo y Ángeles Blanco se queda con un débil 7,4% en Telecinco.

Problemas para Carlos Lozano

Si AlaZ está teniendo un rendimiento aceptable, no ocurre lo mismo con Amor...¡O lo que surja! El nuevo dating de Carlos Lozano en la sobremesa de Telecinco deja a la franja en datos bastante pobres.

El programa marcó un 6,9%, solo una décima mejor que en su estreno. La apuesta de Mediaset para relanzar sus tardes de momento no parece estar surtiendo efecto.

En su franja, Sueños de libertad arrasa en Antena 3 con un 13,7%. Amor... ¡O lo que surja! también se ve superado por Directo al grano en La 1 (9,3%) y Todo es mentira en Cuatro (9,1%). Solo gana a Zapeando, que marca un 5,1% en laSexta.

La lectura positiva que se puede hacer es que el programa producido por Bulldog TV tiene bastante margen de mejora.

💘 Mejora #AmorOLoQueSurja23J al firmar ayer un 6.9% de share en la sobremesa de @telecincoes



🪑 630.000 espectadores siguieron @amoroloque que se eleva hasta los 1.5 millones de espectadores únicos



💕 Gran 8.5% de share en 25 a 44 años#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/bgd8nQIMFk — Dos30' (@Dos30TV) June 24, 2026

Ya por la noche, La 1 sigue obteniendo excelentes resultados gracias al Mundial. Este martes fue el turno para el Inglaterra-Ghana, que cosechó un 22% de share y más de dos millones de espectadores (2.128.000).

La primera parte del partido rivalizó con El Hormiguero (12,1%), Horizonte (8,5%) y El intermedio (6%). Después, En tierra lejana anotó un 11,1% ; First Dates: Summer Edition un 7,7% en Telecinco; Código 10 un 9,2% y Cara al show con Marc Giró un 5,1%.