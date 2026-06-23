Es oficial: estas son las dos series con las que Los Javis vuelven a Atresplayer un año después de 'Mariliendre'

Los Javis y Atresplayer vuelven a unir sus caminos. La plataforma de streaming de Atresmedia ha anunciado este martes, 23 de junio, dos nuevos proyectos que llevarán el sello de Suma Content, productora fundada por Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Las Vecinas y Crimen en España son los títulos de estas nuevas series, que suponen una nueva colaboración de Los Javis con la plataforma donde vieron la luz Veneno, Cardo o Mariliendre, hace un año.

Atresmedia, no obstante, no ha desvelado quiénes formarán parte del elenco de estas nuevas ficciones de Los Javis, triunfadores en Cannes con La bola negra, película con la que lograron el premio a Mejor Dirección.

En el caso de Las Vecinas, producida por Atresmedia en colaboración con Suma Content, la historia pone el foco en la compleja relación entre Josefina y Teresa, dos mujeres que viven puerta con puerta y se odian.

Tras una década de conflicto vecinal que se ha llevado por delante a la comunidad de vecinos y a sus seres queridos, la pelea llega a los tribunales.

Con los testimonios en sala, viajamos a un pasado en el que Teresa y Josefina parecían destinadas a encontrarse. Porque esta es una historia de odio tan intensa como una historia de amor.

Las Vecinas cuenta con Montse García, Andrea H. Catalá y Mariano Piñeiro como productores ejecutivos. Está creada por Natalia Boadas y Almudena Monzú y dirigida por Javier Ferreiro y Almudena Monzú.

Crimen en España

Crimen en España, por su cuenta, se trata de una producción de Buendía Estudios Canarias con la colaboración de Suma Content.

La ficción seguirá a una periodista en eterna huida hacia adelante, que investiga distintos crímenes a lo largo de once años, en una España sedienta de ese tipo de contenido, que devora horas y horas en televisión.

Crimen en España cuenta con Ignacio Corrales, Mariano Piñeiro y Andrea H. Catalá en la producción ejecutiva, Montse García como directora de Ficción de Atresmedia, creada por María Bastarós y dirigida por Claudia Costafreda.

Con estos dos nuevos proyectos de Suma Content, Atresplayer vuelve a confirmarse como la plataforma que más ficción española ha estrenado en los últimos años.

Próximamente llegarán apuestas como A la deriva, Trazos ocultos, la nueva temporada de FoQ: la nueva generación o Sira. En lo referente a entretenimiento, Atresplayer estrenará la sexta edición de Drag Race España.

Hace una semana, por cierto, Suma Content oficializaba varios nombramientos: Jorge Pezzi como nuevo CEO de la empresa y Cristina Ramos como Directora Ejecutiva de Contenidos.