Nuevo récord para Iker Jiménez: 'Horizonte' consigue su mejor resultado con Aldama en plató y gana a 'La Revuelta' de Broncano

Iker Jiménez y Carmen Porter escuchan a Víctor de Aldama en 'Horizonte'. Captura TV

Horizonte vivió su mejor noche en el access de Cuatro este lunes, coincidiendo con la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a prisión a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.

Precisamente, este último acudió al plató del programa que presentan Iker Jiménez y Carmen Porter horas después de conocer el fallo del 'caso mascarillas'. Y es que, el empresario podrá eludir los 4 años de cárcel por colaborar con la Justicia,

La presencia de Aldama hizo que Horizonte registrara un 11,6% de share en el access, que es su mejor resultado desde que el formato aterrizara en esta franja.

VUELA @carmenporter_ , @navedelmisterio & Co en #Horizonte con nuevo MÁXIMO HISTÓRICO llevándose al 11.6% de cuota, 1.338.000 de audiencia media y 3.307.000 espectadores únicos



📺 2ª opción sobre todas las cadenas



📺 LÍDER entre el público masculino#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/DIuFzIhCkj — Dos30' (@Dos30TV) June 23, 2026

Con estas cifras, Iker Jiménez superó a La Revuelta de Broncano, que obtuvo un 11% en La 1.

Horizonte fue segunda opción del access, tan solo por detrás de El Hormiguero.

El programa de Pablo Motos marcó un 12,9% en Antena 3 con el homenaje que hizo a Luis Sánchez Polack, TIP, con José Mota, Leo Harlem, Santiago Segura y Josema Yuste.

Por otra parte, este lunes deja varios titulares en audiencia.

Batacazo para Carlos Lozano

El primero es el traspié de Telecinco con el estreno de Amor... ¡O lo que surja! El dating show aterrizó en la sobremesa con un 6,8% y se convierte en el peor estreno de la cadena esta temporada.

Además, empeora los datos que venía marcando El tiempo justo.

El estreno de #AmorOLoQueSurja en la tarde de @telecincoes comienza con un 6.8% de cuota, 632.000 y 1.742.000 espectadores únicos



🩷 Roza el 9% de 25 a 44 años



❤️🩹 Finaliza sobre el 8%#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/ckxo6l15Xp — Dos30' (@Dos30TV) June 23, 2026

El nuevo programa de Carlos Lozano no tiene nada que hacer con sus rivales, que se quedan muy lejos: Sueños de libertad lideró con un 13,6% en Antena 3. También por delante se sitúan Directo al grano (10,7%) y Todo es mentira (8%).

Ya por la tarde, La 1 volvió a registrar un estupendo dato gracias al fútbol. El Argentina-Austria arrasó con un 31,1% de share y casi 3 millones de espectadores.

La argentina de Messi vence a Austria en la tarde de @la1_tve siendo LO + VISTO del día en TV



⚽️ LÍDER con un 31.1% de share y una media de 2.953.000 espectadores



⚽️ Más de 6 millones de espectadores conectaron en algún momento con el Mundial#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/mKOWH5DzjB — Dos30' (@Dos30TV) June 23, 2026

Arranca la semana @PasapalabraA3 en @antena3com resistiendo frente al fútbol con un 15.1% y 1.519.000 espect.



🧠 Más de 3.1 millones de espectadores únicos



🧠 Su nueva prueba #ALaZ mantiene sus potentes datos cerrando por encima del 24% de share#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/32emFe5L6q — Dos30' (@Dos30TV) June 23, 2026

Cabe destacar que los minutos finales del partido coincidieron con Pasapalabra. Y lo cierto que el concurso de Antena 3 resistió bien al marcar un 15,1% de share.

De hecho, AlaZ, la nueva prueba que sustituye al 'Rosco', llegó a tener picos del 23%, según señala Dos30'.

Final menos vista de 'MasterChef'

Por último, en prime time, MasterChef 14 coronó a Camilla como ganadora en la final menos vista de la historia del talent culinario.

El formato reunió a 774.000 espectadores (12,6%) en La 1.

#Masterchef cierra temporada en la noche de @la1_tve registrando un 12.6% de share y una media de 774.000 espectadores



🍽️ LÍDER, terminando a las 2:16



🍽️ Más de 3.1 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/8tXgPjE6L4 — Dos30' (@Dos30TV) June 23, 2026

En tierra lejana se mantiene con un 11,9% en Antena 3, mientras que Universo Calleja firma su peor estreno en Telecinco con un 9,2%.

En guardia (6,9%) en Cuatro y El Taquillazo de laSexta (3,9%) completan la noche del lunes.