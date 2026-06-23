Iker Jiménez y Carmen Porter escuchan a Víctor de Aldama en 'Horizonte'.

Iker Jiménez y Carmen Porter escuchan a Víctor de Aldama en 'Horizonte'. Captura TV

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Nuevo récord para Iker Jiménez: 'Horizonte' consigue su mejor resultado con Aldama en plató y gana a 'La Revuelta' de Broncano

El programa de actualidad de Cuatro contó con la presencia del empresario, horas después de conocerse el fallo del Supremo.

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Horizonte vivió su mejor noche en el access de Cuatro este lunes, coincidiendo con la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a prisión a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.

Precisamente, este último acudió al plató del programa que presentan Iker Jiménez y Carmen Porter horas después de conocer el fallo del 'caso mascarillas'. Y es que, el empresario podrá eludir los 4 años de cárcel por colaborar con la Justicia,

La presencia de Aldama hizo que Horizonte registrara un 11,6% de share en el access, que es su mejor resultado desde que el formato aterrizara en esta franja.

Con estas cifras, Iker Jiménez superó a La Revuelta de Broncano, que obtuvo un 11% en La 1.

Horizonte fue segunda opción del access, tan solo por detrás de El Hormiguero.

El programa de Pablo Motos marcó un 12,9% en Antena 3 con el homenaje que hizo a Luis Sánchez Polack, TIP, con José Mota, Leo Harlem, Santiago Segura y Josema Yuste.

Por otra parte, este lunes deja varios titulares en audiencia.

Batacazo para Carlos Lozano

El primero es el traspié de Telecinco con el estreno de Amor... ¡O lo que surja! El dating show aterrizó en la sobremesa con un 6,8% y se convierte en el peor estreno de la cadena esta temporada.

Además, empeora los datos que venía marcando El tiempo justo.

El nuevo programa de Carlos Lozano no tiene nada que hacer con sus rivales, que se quedan muy lejos: Sueños de libertad lideró con un 13,6% en Antena 3. También por delante se sitúan Directo al grano (10,7%) y Todo es mentira (8%).

Ya por la tarde, La 1 volvió a registrar un estupendo dato gracias al fútbol. El Argentina-Austria arrasó con un 31,1% de share y casi 3 millones de espectadores.

Cabe destacar que los minutos finales del partido coincidieron con Pasapalabra. Y lo cierto que el concurso de Antena 3 resistió bien al marcar un 15,1% de share.

De hecho, AlaZ, la nueva prueba que sustituye al 'Rosco', llegó a tener picos del 23%, según señala Dos30'.

Final menos vista de 'MasterChef'

Por último, en prime time, MasterChef 14 coronó a Camilla como ganadora en la final menos vista de la historia del talent culinario.

El formato reunió a 774.000 espectadores (12,6%) en La 1.

En tierra lejana se mantiene con un 11,9% en Antena 3, mientras que Universo Calleja firma su peor estreno en Telecinco con un 9,2%.

En guardia (6,9%) en Cuatro y El Taquillazo de laSexta (3,9%) completan la noche del lunes.