Sony Pictures confirma el estreno de uno de sus mayores éxitos de ciencia ficción y terror: lanza un inesperado tráiler

Los amantes del cine de terror están de enhorabuena. Sony Pictures ha lanzado el primer tráiler de Insidious: Fuera del más allá, la sexta entrega de una de las sagas más exitosas y aterradoras de las últimas décadas que se estrenará el próximo 21 de agosto.

La película supone una continuación directa de Insidious: La puerta roja y promete llevar la franquicia hacia territorios completamente inexplorados.

Dirigida y guionizada por Jacob Chase y producida por tres pesos pesados del género como Jason Blum, James Wan y Oren Peli, la cinta introduce una amenaza mucho más ambiciosa.

La historia gira en torno a Gemma, interpretada por Amelia Eve, una joven madre que regresa a la casa donde pasó su infancia para criar a su hija. Sin embargo, pronto descubre que posee un don tan extraordinario como peligroso: puede atravesar libremente la frontera que separa el mundo de los vivos del temido Más Allá.

Lo verdaderamente aterrador es que Gemma no solo puede entrar en ese plano espectral, sino que también puede traer de vuelta aquello que encuentra allí.

Cuando las entidades demoníacas descubren esta capacidad, comienzan a utilizarlo para infiltrarse en nuestro mundo, provocando que las fronteras entre el mundo real y el espectral se difuminen por completo.

El primer avance deja varias escenas que ya han llamado la atención de los seguidores de la franquicia. Una de las más impactantes y con la que empieza el adelanto muestra a Gemma en su trabajo como dentista atendiendo a un paciente, cuando, de forma repentina, es arrastrada al plano astral.

Imagen de 'Insidious. Fuera del más allá' Sony Pictures

También destaca el regreso de la legendaria médium Elise Rainier, nuevamente interpretada por Lin Shaye que regresa en su icónico papel de médium, quien parece poseer repentinamente a una amiga para advertir del enorme peligro que representa Gemma.

Completa el reparto Brandon Perea, que ejercerá como principal coprotagonista masculino en una historia que promete expandir como nunca antes la mitología de la saga.

Desde su debut en 2010, la franquicia Insidious se ha convertido en uno de los grandes referentes del terror sobrenatural moderno gracias a su combinación de casas encantadas, viajes astrales y presencias demoníacas.

"Este año el más allá viene a por nuestro mundo", adelanta el tráiler. Una declaración de intenciones que deja claro que esta película podría convertirse en la entrega más ambiciosa, oscura y espectacular de toda la saga.

Para los aficionados del cine de terror sobrenatural, la cuenta atrás ya ha comenzado.