Carlos Lozano: "Me retiré de todo. Me dejé la barba blanca, me cogí un palo como Moisés y me fui a disfrutar de la vida"

Poca gente conoce la televisión en directo como Carlos Lozano. En GH DÚO demostró que lleva el medio en la sangre y que si tiene que hacer espectáculo por la audiencia, lo hace.

Por eso Telecinco le ha recuperado (otra vez) para que se ponga al frente de Amor... ¡O lo que surja!, el nuevo dating que se estrena este lunes (15:45 horas) y cuyo objetivo es remontar las audiencias de la sobremesa, la franja más débil de una cadena en crisis.

Producido por Bulldog TV (Casados a primera vista), el programa bien podría recordar a Mujeres y Hombres y Viceversa. ¿La diferencia? "Aquí tenemos gente de todas las edades, desde los 28 a los 74 años", dice a EL ESPAÑOL Carlos Lozano.

"No voy a ser el Carlos Lozano de '¡guapa, guapísima! ¡Buenas noches, cruza la pasarela!'. Me voy a centrar más en escuchar las historias y vivirlas con los protagonistas".

Lo cierto es que a sus 63 años, Lozano tiene una vida "tranquila" en la casa que se hizo en El Berrueco, un pueblo de la sierra norte de Madrid, a 45 minutos en coche de la capital.

"Me retiré de todo, hasta de novias. Me fui, me dejé barba blanca, me cogí un palo como Moisés y me fui a disfrutar", confiesa Carlos, quien aconseja a todo el que pueda que lo haga.

"Yo veo más gente de mi gremio que se está yendo al campo a disfrutar de la vida porque no está el horno para bollos", dice alguien, feliz que habla con las señoras que hacen "ganchillo en las calles" y cuidando de sus ovejitas.

Carlos Lozano, con el maletín de ganador de 'GH DÚO'. Mediaset España

¿Cómo surgió tu vuelta a la televisión?

Fue una sorpresa. Ya sabéis que yo vivo en el campo, con mis ovejitas, como mi querida mi querida Carmen Sevilla. Con 63 años que tengo, me retiré un poco y dije 'me voy', porque también las cosas que me surgían no me iban mucho.

Me retiré de todo, hasta de novias. Me fui, me puse mi barba blanca, me cogí un palo como Moisés y me fui a disfrutar, que tengo una vida maravillosa.

Entonces me llamaron para GH. Lo comenté con mi familia, y mi mamá me decía que ni se me ocurriera. Pero claro, ya sabes que llevo en esto casi 40 años.

El caso es que le di muchas vueltas, y Zeppelin [la productora de GH] ya me dijo: "Mira, Carlos, queremos que vengas pero nos tienes que contestar ya". Y les respondí: "Bueno, pues voy para allá y lo hablamos".

Cuando vi al equipo de toda la vida, me entró el gusanillo y dije 'me voy a meter, me voy a meter'. Y me metí.

Ya quedaste segundo hace 10 años en otro Gran Hermano...

Sí, sí. Ahí todavía daba guerra, pero hostia, esta vez me ha pillado con 63 y cuando llegué a la casa dije 'madre mía, qué locura'. Pero me defendí, ¿eh? Con mi mantita.

Me puse mi manta con Cristina [Piaget], que me ayudó mucho con su encanto, su amabilidad. Bailábamos mucho, nos reíamos mucho y sufríamos mucho. Belén Rodríguez también me apoyó y mi Carmencita... la Borrego.

Luego ya los echaron a todos, me quedé más solo que la una e hice lo que hice en el otro concurso: empezar a hablar solo.

Carlos Lozano presenta 'Amor... 'O lo que surja!'. Mediaset España

La jugada te salió bien porque acabaste ganando.

Me salió bien. Me decían que era una estrategia y yo decía: 'Pues mutis. Hace 10 años ya hablaba solo, ¿vale bonita? Yo es que hablo solo porque no aguantaba a ninguno de la casa.

¿De qué voy a hablar? Pues entonces hablo conmigo mismo. ¿Qué coño voy a hacer? ¿Cerrarme en una habitación a llorar? Y al final me salió bien, lo disfruté mucho, gané el premio y me fui a mi casa.

Y meses más tarde te llamó Mediaset para presentar Amor... o lo que surja.

Eso es. Al muy poco tiempo me llamó Jaime Guerra [Director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset] para reunirnos.

Cuando me contó, yo pensé que era un formato que no estaba acostumbrado a hacer, porque siempre he hecho concursos o realities. Según la cadena, yo ahora estoy muy tranquilo, aunque yo no lo creo (risas).

"Es la primera vez en mi vida que voy a hacer ese tipo de formato, y sin ningún tipo de guion. Me la voy a jugar"

Es un formato muy fresquito que te viene como anillo al dedo. ¿Estás contento que hayan pensado en ti?

Sí, estoy muy contento porque es la primera vez en mi vida que voy a hacer ese tipo de formato, y sin ningún tipo de guion. Me la voy a jugar.

Aquí los protagonistas son los chavales y las señoras, porque tenemos gente de todas las edades, desde los 28 a los 74 años.

Yo voy a ser un hilo conductor. Yo me voy a nutrir de sus historias, de sus amores, sus desamores... Estaré con ellos cuando lloren, cuando rían. Así que, no puedo tener ningún tipo de guion porque no sé por dónde van a salir.

No me da ningún tipo de vértigo. No hay preparación de ningún tipo, pero mejor.

Anabel Pantoja y Ana Santiago son las 'Consejeras del amor'. Mediaset España

¿Cómo estás viendo a Anabel Pantoja como asesora?

Muy bien. Ya tiene experiencia porque estuvo en Mujeres y Hombres y Viceversa. Da sus zascas y dice lo que piensa.

Y luego Ana Santiago, que es más mona. Ella sí que es nueva en esto. A mí me pregunta que cómo la veo y yo le digo: 'Mira, Ana, tú sé tú misma. No puedes intentar ser Anabel Pantoja'.

Las consejeras del amor lo van a tener difícil porque al igual que ellas dan consejos, también pueden recibir críticas.

El programa llega en verano, que en televisión es todo un banco de pruebas. ¿Te gustaría que se quedara en la parrilla de Telecinco de forma fija?

Para eso estamos, para que se quede y subir la audiencia a la cadena. Yo soy un soldado y estoy aquí para todo lo que sea sumar.

"Voy a aportar como soy yo presentando, pero ya no el Carlos Lozano de '¡guapa, guapísima! ¡Buenas noches, cruza la pasarela!"

¿Qué tiene que aportar un rostro curtido en mil batallas a la nueva Telecinco?

Yo tengo un contacto con la gente maravilloso. Yo voy a estar ahí escuchando, dando pasos, enterándome bien de la historia y apoyando en todo momento, cuando estén abajo, arriba...

Voy a aportar como soy yo presentando, pero ya no el Carlos Lozano de '¡guapa, guapísima! ¡Buenas noches, cruza la pasarela!'.

Eso está bien, pero para otro tipo de formato. Este me hace centrarme más en escuchar las historias y vivirlas con los protagonistas.

Plató de 'Amor... ¡O lo que surja!'. Mediaset España

Por cierto, ahora que tu vida va a cambiar, ¿quién se va a encargar de tus ovejas?

Tengo un problema muy gordo. Porque llevo un mes durmiendo 4 horas. Ahora, menos mal que tengo una persona del pueblo que me está ayudando, me suelta por las mañanas a las ovejas y luego las encierra...

Pero cuando se vaya de vacaciones me va a tocar ir de noche con una linterna a encerrar al ganado, a darle de comer. Doble trabajo. Pero es lo que hay, son mis animales, no los puedo dejar.

¿Cómo afronta psicológicamente una persona que ha estado en la cima de la televisión el hecho de retirarse de la primera línea mediática y pasar a vivir en la sierra de Madrid?

Yo os aconsejo a todos que lo hagáis. Yo veo cada vez más gente de mi gremio que se está yendo al campo a disfrutar de la vida porque no está el horno para bollos. Aquí somos muchos ya, y esto es un lío de sociedad muy individualista.

Yo me voy al pueblo donde hablo con las señoras que están haciendo ganchillo en la calle, donde hay trueques: ellos me dan pimientos y tomates y yo les doy huevos.

"Veo cada vez más a gente de mi gremio que se está yendo al campo a disfrutar de la vida porque no está el horno para bollos"

Es que los tomates recién cogidos de la huerta saben mejor.

Bueno, y mis huevos. No los míos, los de mis gallinas. No sabes cómo están. Los huevos de mis gallinas son increíbles.

Yo lo he buscado [vivir en la sierra] porque lo necesitaba, me da más pausa y más tranquilidad. Yo vengo a Madrid cuando tengo que ir, pero si no, en el campo soy feliz.

La tele es un mundo de muchos nervios. Cuando llegué al pueblo, la gente me decía: 'Tranquilo, vas muy deprisa. ¿Por qué vas tan acelerado? Déjalo para mañana. Y sí, no nos damos cuenta, pero vamos atacados por la vida.

En los pueblos llevan otro ritmo, y se pega. Yo ahora duermo muy bien, con los grillos, con las estrellas... y en verano con edredón, que a partir de las 3 de la mañana hace falta. Y así luego voy a la tele con más fuerza.

El pueblo me da mucha paz y mucha seguridad, además de la madurez que tengo con mi edad, claro.

El presentador Carlos Lozano.

¿Sigues creyendo en el amor a los 63 años?

El amor siempre está bien, pero yo soy de flechazos. Pero si me ponen una silla en el programa, que de momento no me dejan... Pero yo me siento ahí y que me traigan candidatas, claro que sí. ¿Por qué no? Yo encantado.

Ahora estoy solo porque lo he elegido, pero sí que reconozco que hay mucha gente que está sola forzada. Por eso damos esa oportunidad a la gente más mayor.

"No me han llamado para el reencuentro de 'OT', pero no me lo he tomado mal"

La última. Tinet Rubira confirmó que se va a hacer un reencuentro de OT por los 25 años al que iba a estar invitado todo el mundo. ¿Te ha llegado? ¿Te gustaría estar?

No me ha llegado, pero no pasa nada. Yo lo entiendo, yo soy de otra generación. Yo viví una experiencia muy buena con Toni Cruz, con Josep María Mainat y con Tinet Rubira también, que es el que ahora lleva todo.

No sé, a lo mejor es que no les encaja, pero que yo no me lo he tomado mal. Que quede claro. Yo no me tomo nada mal, que les vaya muy bien, de verdad. Es un formato que yo he amado con todo mi corazón.

Oye, si me quieren invitar, yo encantado.

Y con Chenoa igual, la deseo lo mejor. Ha sido mi niña como todos los demás. La quiero un montón y lo hace muy bien.

Yo tuve la suerte de llegar a hacer el programa más visto de la televisión. Y te digo otra cosa: yo este formato lo veo en una cadena grande no en una plataforma.