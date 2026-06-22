Adiós a un rostro histórico de TVE: Anna Bosch se jubila tras casi 40 años como referente de la información internacional

Anna Bosch dice adiós a TVE. La periodista, uno de los rostros más emblemáticos de la cadena pública, se jubila después de casi 40 años trabajando en la Corporación.

Así lo ha anunciado la propia comunicadora este lunes, 22 de junio, en Cafè d’idees, el programa de Gemma Nierga en La 2 Cat y Radio 3.

Una noticia que se hacía eco el Archivo de RTVE con un vídeo de 1990 en En buena hora, como se muestra más abajo.

Lo cierto es que la televisión pública pierde a una de las corresponsales más respetadas. Bosch pone fin a una trayectoria marcada por el rigor y por el conocimiento profundo de la actualidad mundial.

Con un estilo inconfundible y una capacidad única para explicar escenarios complejos, Anna Bosch se convirtió en un rostro habitual de RTVE, gracias a sus apariciones en los Telediarios, Informe Semanal, el Canal 24 Horas o En portada los últimos años.

¡¡¡Dios!!!! Esto es muy fuerte.

Los compañeros de "la casa" me han dejado sin habla por segunda vez en esta mañana.

Archivo de abril de 1990. Hace 36 años.

Feria de abril de Barberà del Vallès. https://t.co/XrO7ToLCbz — Anna Bosch (@annabosch) June 22, 2026

Su firma ha acompañado algunos de los acontecimientos más relevantes de la historia reciente internacional.

Nacida en Barcelona en 1963, la periodista construyó buena parte de su prestigio desde tres importantes corresponsalías.

En Moscú fue testigo privilegiada de la convulsa transición que siguió a la caída de la Unión Soviética. Desde la capital rusa informó sobre los años de Borís Yeltsin y asistió al ascenso político de un entonces desconocido Vladímir Putin.

Su carrera también la llevó a Washington D.C., donde siguió de cerca la evolución de la política estadounidense en un contexto de creciente polarización y redefinición del papel internacional de Estados Unidos.

La periodista Anna Bosch. RTVE

Incluso después de su etapa como corresponsal, Bosch continuó siendo una de las enviadas especiales de RTVE para acontecimientos de gran trascendencia, como la victoria de Trump o el vigésimo aniversario del 11-S.

Londres fue otro de los destinos clave de su trayectoria. Desde la capital británica, por ejemplo, cubrió el fallecimiento de la reina Isabel II en 2022, un momento histórico seguido por millones de personas en todo el mundo.

Carrera y galardones

No obstante, Anna Bosch empezó en medios como Antena 3 Radio, Ràdio 13 de Catalunya, el diario Avui y la Cadena SER. Fue en 1988 cuando se incorporó a la corporación pública.

Entre 1992 y 1994 formó parte además del equipo fundador de Euronews en Lyon, participando en el nacimiento de uno de los proyectos informativos europeos más ambiciosos de la época.

Su trayectoria ha sido reconocida con galardones como el Premio Salvador de Madariaga, el Premio Ernest Udina a la Trayectoria Europeísta y el First Amendment Awards de la Asociación Española Eisenhower.

Más allá de la televisión, también ha dejado huella como escritora con títulos como Europa soy yo y El año que llegó Putin.