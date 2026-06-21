Hoy en Prime Video: uno de los mayores éxitos de ciencia ficción y terror que lleva más de 9 millones de visualizaciones

Los amantes de la ciencia ficción están de enhorabuena. Predator: Badlands ya puede disfrutarse en Prime Video tras convertirse en uno de los grandes fenómenos recientes del género.

La producción, que acumula más de 9 millones de visualizaciones en la plataforma, ha logrado revitalizar una de las franquicias más emblemáticas del cine fantástico.

Dirigida por Dan Trachtenberg, la película supone la sexta entrega principal de la saga de ciencia ficción y acción de Predator, en español Depredador. Su éxito en taquilla ha sido estratosférico, convirtiéndose en la cinta más taquillera de toda la franquicia.

Predator Badlands en Prime Video Prime Video

Ha llegado a recaudar 184,5 millones de dólares a nivel mundial gracias a su nuevo enfoque. Este film rompe con la fórmula tradicional que hizo famosa a la saga. En esta ocasión la historia adopta la perspectiva del propio Depredador, convirtiéndole en el protagonista principal de la aventura.

La trama nos traslada a un planeta remoto en un futuro lejano. Allí conocemos a Dek, un joven Yautja que es repudiado y exiliado por su propio clan. Obligado a demostrar su valía, emprende una peligrosa búsqueda para encontrar y derrotar al llamado "adversario definitivo".

Durante su viaje se cruza con Thia, una androide sintética vinculada a la poderosa corporación de Weyland-Yutani, con quien terminará formando una inesperada alianza.

A diferencia de las películas clásicas de la franquicia, donde un depredador acechaba a grupos de soldados humanos desde las sombras, aquí los papeles cambian constantemente.

El cazador pasa a convertirse a menudo en la presa en numerosas ocasiones, enfrentándose a amenazas desconocidas en un entorno salvaje y extremadamente hostil que pondrá a prueba todas sus capacidades.

Con una combinación de acción, supervivencia, criaturas letales y una expansión del universo compartido entre Depredador y Alien, Predator:Badlands se ha consolidado como una de las propuestas de ciencia ficción más interesantes de la ciencia ficción reciente.

Una película imprescindible para los seguidores de la saga y para quienes buscan una aventura espectacular cargada de tensión y adrenalina.

El éxito de esta nueva entrega demuestra que, casi cuatro décadas después del estreno de la película original protagonizada por Arnold Schwarzenegger, el universo sigue teniendo mucho que ofrecer.

Su apuesta por explorar la historia desde el punto de vista del propio Depredador ha sido recibida con entusiasmo por crítica y público, abriendo nuevas posibilidades para futuras entregas.

Esta nueva aventura especial se ha convertido en una de las opciones imprescindibles para los aficionados de la ciencia ficción, la acción y los mundos extraterrestres.