Hay vida más allá de 'El Rosco': 'AlaZ' dispara a 'Pasapalabra' al 26,1% de share y firma el minuto de oro con picos del 28%

Éxito total de AlaZ, el nuevo 'rosco' de Pasapalabra. Antena 3 acertó con su estrategia de crear un evento en torno al estreno de la nueva prueba final de Pasapalabra. Una expectación que finalmente se ha traducido en unos espectaculares datos de audiencia.

Pasapalabra registró este viernes un 21,9%, su mejor resultado en los últimos cuatro meses, coincidiendo con el histórico bote de Rosa Rodríguez el pasado 5 de febrero.

El concurso fue el programa más visto del día con una media de 1.597.000 espectadores, liderando frente a sus rivales. Por ejemplo, Allá tú cosechó un 9,3% en Telecinco.

No obstante, la emisión más vista del viernes corresponde nuevamente al Mundial. El EEUU-Australia que ofreció La 1 registró 1.939.000 seguidores.

Volviendo a Pasapalabra, lo cierto es que AlaZ se estrenó con éxito total. Atresmedia e ITV han adaptado DallaZeta, un formato de la televisión suiza (RSI) que no solo respeta la esencia de Pasapalabra, sino que aumenta la emoción al presentar importantes novedades.

Si nos ceñimos al fragmento exacto del bloque final, AlaZ disparó el audímetro a un descomunal 26,1% de share, al filo de las nueve de la noche. Supera en más de 15 puntos a la siguiente oferta.

El último momento de AlaZ arrasó con un descomunal 28,3%. Ese instante fue, de hecho, el minuto de oro del viernes con 2.291.000 espectadores.

👊 ARRASA @PasapalabraA3, con su NUEVA Y DIFERENTE prueba final!!



📢 21.9% de share y 2.7M de espectadores únicos



🥇 LÍDER ABSOLUTO. Mejor dato desde febrero!



Termina, como siempre, rozando el 30% de share...#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/Nw1jiAxBw4 — Dos30' (@Dos30TV) June 20, 2026

Así las cosas, Antena 3 y Pasapalabra han superado con nota el primer examen. Habrá que ver si AlaZ retiene a los espectadores en los próximos días, pero lo que está claro es que la nueva prueba ha gustado.

Para los concursantes no tanto porque les aumenta la dificultad, pero ahora la audiencia cuenta con el registro visual, gracias al estilo de El Ahorcado que tiene AlaZ para poder jugar, cuando antes tan solo tenía el sonoro por las definiciones que leía Roberto Leal.

Antena 3 gana el viernes

Más allá de Pasapalabra, Antena 3 demostró este viernes la solidez de su liderazgo. Sin fútbol, la cadena fue capaz de liderar el día con un 14,9%, 2,2 puntos más que La 1 (12,7%).

Más allá de su fiable daytime, en la noche Vicente Vallés aprovechó el arrastre que dejó AlaZ y sus noticias firmaron un 17,6% de share, mientras que Tu cara me suena consiguió un 19,5%.

🥇 LÍDER @TuCaraMSuena, con un brutal 19.5% de share en pleno Prime Time



👊 3.6M de espectadores únicos



📢 +31.5% de Plusvalías#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/QyD68INIt0 — Dos30' (@Dos30TV) June 20, 2026

La Revuelta, por su parte, sigue sin aprovechar los buenos datos del Mundial. Broncano obtuvo un 8,4% en La 1 con la visita de Dani Fernández. ¡De viernes!, por su parte, marcó un 9,7% en Telecinco.

La película El protector (4,7%) en Cuatro y Equipo de investigación (3,7%) completan el prime time.