Raúl Prieto: "Belén Esteban es una profesional y encajaría en cualquier sitio, pero nunca se ha valorado para 'El show de Paz"

Raúl Prieto, responsable de Magacines en Secuoya y director de 'El show de Paz', el nuevo programa de Telecinco GTRES

Después de su salida en 2023, Raúl Prieto llevaba tiempo llamando a la puerta de Mediaset —el año pasado presentó el piloto de Salta la rana— como responsable de Magacines de Secuoya, productora a la que se incorporó en octubre de 2024.

Lo ha conseguido con El show de Paz, un "programa hecho a medida" de Paz Padilla, y en el que él será director, un cargo que ya desempeñó en Sálvame, Viva la vida y en las galas de Supervivientes.

"Estoy muy ilusionado y con el miedo lógico de empezar un programa de televisión", asegura Prieto a un reducido grupo de medios, entre los que se encuentra EL ESPAÑOL.

Lo cierto es que se trata de un formato muy diferente a los que ha realizado en el pasado. "Todos los elementos me apetecen mucho, y Paz está muy ilusionada. Está muy involucrada y participa mucho", dice.

El show de Paz se estrenará el próximo sábado 27 en las tardes del fin de semana ocupando la franja de 16:00 a 18:00.

Prieto sabe que tiene ante sí una empresa dificilísima, que Telecinco está como está y que han recurrido a él para intentar levantar las tardes del fin de semana.

"El dato siempre es importantísimo, pero sé que es complicado. Nuestro propósito es hacer el mejor programa posible, un buen producto. Tenemos claro lo que queremos hacer y veremos cómo lo recibe el público", dice.

La actriz y presentadora Paz Padilla. Mediaset España

El programa combinará historias humanas, cámaras ocultas, dinámicas solidarias y entrevistas a famosos, pero "no al uso". La primera será al actor William Levy. De hecho, son bloques que recuerdan a formatos contrastados como Gente Maravillosa.

"Hay alguna cosa parecida, pero vamos a poner a la gente en situaciones límite para ver cómo reacciona, también vamos a contar historias de personas con problemas y vamos a hacer una cadena humana de favores", cuenta.

Lo que queda totalmente descartado en El show de Paz será la crónica social, que es algo que se venía rumoreando en las últimas fechas.

"En principio se ha descartado a no ser que haya un evento muy relevante", aseguraba Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset, en la presentación de su nuevo formato.

"Paz no ha sido fan del corazón nunca, ni ahora ni antes. Pero no ha dicho específicamente que no quiera hacer corazón"

El corazón, por lo tanto, se tratará en Fiesta, que ocupará el resto de la tarde, hasta el informativo. "Queremos que las tardes sean más fragmentadas y que tengan variedad de contenidos", aclaraba Guerra.

Preguntado por si Paz Padilla había pedido no hacer corazón, Prieto responde: "Yo sé que ella no ha sido fan del corazón nunca, ni ahora ni antes. Pero no ha dicho específicamente que no quiera hacer corazón. Porque, además, no es un formato de corazón".

Raúl Prieto y Paz Padilla volverán a trabajar juntos como ya hicieran en Sálvame, si bien ahora este descarta apretarla por el pinganillo como lo hacía en el pasado.

"Era otro formato diferente, otro tiempo y otros contenidos. Le apretaré lo que sea conveniente. Paz tiene mucho callo y sabe manejarse fenomenal. Entiende de televisión y de show", dice Prieto.

Los colaboradores de 'El show de Paz': Fabiola Martínez, Lola Padilla, Paz, Jenny Alcolado, Cristina Piaget y Jimmy Castro. Mediaset España

"Han sido muchos años en programas de tensión y muy duros de hacer. Ahora, ella solo quiere pasárselo bien, escuchar a la gente, ayudar...", añade sobre esta presentadora incontrolable a veces: "Si la dejas, es todo locura, pero sabe medirlo. El programa no puede ser todo locura de Paz".

Prieto destaca la participación de colaboradores muy diversos.

Entre ellos, Cristina Piaget, la revelación de GH VIP; Roi Méndez, Fabiola Martín, Jenny Alcolado, Jimmy Castro y la hermana de Paz, Lola Padilla: "Nunca había hecho televisión".

Quien no estará será Belén Esteban. Su nombre sonó con mucha fuerza en las quinielas para el programa de Paz Padilla, en parte, porque es íntima de Raúl Prieto. Sin embargo, él niega que se haya barajado su fichaje.

Raúl Prieto y Belén Esteban en una foto de archivo. GTRES

"Belén es una profesional maravillosa, y amiga mía. Es un gran elemento para cualquier programa, pero para este no se ha planteado. A mí me parece válida para este programa y para cualquiera, pero por la concepción de este, nunca se ha valorado".

De hecho, Prieto abre las puertas a la Esteban para otros formatos de Secuoya. "Me parece un valor estupendo y encajaría en cualquier sitio, pero para este programa no se ha pensado en ella. No ha existido ningún veto", aclara.

Un viaje de ida y vuelta

Raúl Prieto, como decíamos, regresa a la cadena a la que ha estado vinculado durante gran parte de su carrera. "Considero Telecinco mi casa", asegura, "feliz", de poder combinar Secuoya con la cadena de Mediaset.

Además, se muestra optimista pese a que Telecinco sigue sumida en esa travesía por el desierto: "Todo tiene remedio. La tele es cíclica. Yo viví un ciclo maravilloso en Telecinco".

"El corazón que veo en los programas a mí no me divierte. Hay que elegir otros personajes y salir a buscar historias"

En cambio, se muestra más crítico por la situación de la prensa rosa, un género que domina como pocos. "El corazón sigue gustando, pero depende del corazón que se haga", dice para explayarse.

"El corazón que veo en los programas a mí no me divierte. Yo haría otro tipo de corazón, elegiría a otros personajes. Aunque también es verdad que el corazón de antes es la política de ahora. Es interesante escuchar los audios de Zapatero, de Ábalos...".

"Ese tipo de cosas no ocurren en el corazón, pero tampoco se busca que ocurra. Hay que ir a buscar las historias, y no se está buscando nada", zanja Prieto.