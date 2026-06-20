Jordi Cruz, chef: "La salsa bechamel no se hace solo con leche, añade 50 mililitros de brandi y 2 gramos de pimienta"

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Conseguir una bechamel cremosa, sin grumos y con el punto exacto del sabor parece sencillo sobre el papel, pero cualquier aficionado a la cocina sabe que es una de esas recetas donde los pequeños detalles marcan la diferencia.

Imprescindible en platos tan populares como las croquetas, los canelones, la lasaña o las verduras gratinadas, esta salsa sigue siendo una de las grandes protagonistas de la gastronomía.

Su elaboración se basa en ingredientes muy sencillos que la mayoría de gente dispone en casa: mantequilla, harina, leche, sal y especias. Sin embargo, lograr la textura perfecta y un sabor profundo requiere paciencia, buenas proporciones y algunos trucos que los chefs conocen bien.

Elaboración de la salsa bechamel

El origen de la salsa bechamel se remonta al siglo XVII. Su nombre se atribuye a Louis de Béchameil, marqués de Nontiel y mayordomo del rey Luis XIV en la corte de Versalles.

Aquel preparado elaborado con harina, mantequilla y leche fue evolucionando con el paso de los siglos hasta convertirse en una de las salsas madre de la cocina francesa y en un elemento imprescindible en multitud de recetas de todo el mundo.

En España, por ejemplo, resulta imposible imaginar unas buenas croquetas sin una bechamel bien trabajada. También es la base de innumerables platos de pasta, gratinados y elaboraciones al horno que forman parte del recetario tradicional.

Aunque la receta clásica sigue siendo infalible, algunos cocineros introducen pequeños cambios para potenciar su sabor. Es el caso de Jordi Cruz, que incorpora un ingrediente inesperado: el brandy. El objetivo es ni más ni menos que conseguir que la salsa tenga mucho más sabor.

Según explica el chef, añadir alrededor de 50 mililitros de esta bebida junto con unos 2 gramos de pimienta aporta una mayor profundidad aromática y un matiz muy especial al resultado final.

Esta bebida alcohólica se obtiene a partir de la destilación del vino y tiene una graduación entre el 36-40% de volumen de alcohol. Se integra durante la cocción y ayuda a enriquecer el conjunto sin que el sabor resulte excesivamente intenso.

El alcohol se evapora con el calor, dejando únicamente sus notas aromáticas. El resultado es una bechamel más compleja y sabrosa, perfecta para quienes buscan llevar sus creaciones a otro nivel. Sigue estos pasos del chef para conseguir una salsa para chuparte los dedos.