Sonsoles Ónega, invitada en la nueva entrega de 'Sabores de la Memoria': el mítico Casa Lhardy abre sus puertas en Telemadrid

El restaurante Lhardy será el protagonista de la segunda entrega de Sabores de la Memoria, la serie documental producida por El Rugido Producciones (Mi fin de semana perfecto) en asociación con la Academia Madrileña de Gastronomía y emitida por Telemadrid.

El programa presentado por Pau Domínguez, que se ofrecerá este sábado 20 (22:30) en el canal autonómico y que próximamente estará disponible en Prime Video, se adentra en los más de 185 años de historia de uno de los restaurantes más legendarios de España.

Fundado en 1839 por Emilio Lhardy, el establecimiento revolucionó la gastronomía madrileña introduciendo costumbres entonces inéditas en la ciudad y convirtiéndose rápidamente en punto de encuentro de la élite política, intelectual y cultural del país.

Por sus salones desfilaron figuras como Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, Azorín o Gregorio Marañón. Entre sus mesas se celebraron tertulias, reuniones discretas y conversaciones que reflejaban los cambios de una España en constante transformación.

Durante generaciones, visitar Lhardy significó formar parte de una tradición que unía gastronomía e historia.

El episodio cuenta con la participación de la periodista y escritora Sonsoles Ónega, que recorre la huella que este emblemático establecimiento ha dejado en la vida madrileña, así como de la influencer gastronómica Paufeel, que analiza cómo una institución nacida en el siglo XIX sigue despertando la curiosidad y admiración de las nuevas generaciones.

Uno de los momentos más destacados del documental llega de la mano de Diego García, nuevo propietario de Lhardy, quien abre las puertas del histórico restaurante para explicar los proyectos que marcarán su nueva etapa.

Comedor de Casa Lhardy. El Rugido Producciones

García reflexiona sobre el desafío de preservar la esencia de un establecimiento único mientras se prepara para afrontar el futuro sin perder la identidad que lo convirtió en un símbolo de Madrid.

A lo largo del programa emergen anécdotas sorprendentes que ayudan a comprender la dimensión histórica de Lhardy.

Desde las visitas de miembros de la Casa Real hasta las largas sobremesas de escritores y políticos que encontraban en sus salones un espacio privilegiado para debatir sobre el presente y el futuro del país. Historias que convierten al restaurante en un auténtico testigo de la evolución social y cultural de España.

Con imágenes inéditas, testimonios exclusivos y una cuidada recreación de la atmósfera de otra época, Sabores de la Memoria invita a los espectadores a descubrir por qué Lhardy sigue siendo, casi dos siglos después de su fundación, uno de los grandes símbolos de la capital.

Porque algunos restaurantes sirven comidas. Otros, además, conservan recuerdos. Y pocos han sabido hacerlo con tanta elegancia como Lhardy.