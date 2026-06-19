Sayonara, Rosco: el día en el que España se quedó sin la prueba estrella de 'Pasapalabra' tras 26 años en televisión

Cuando apenas pasaban unos minutos de las nueve de la noche de este jueves, 18 de junio, Pasapalabra (y la televisión) cerraba una era en España al emitir el último Rosco de su historia.

Lo hacía después de que el Tribunal Supremo escribiera el enésimo capítulo de una batalla judicial que se viene librando desde hace unos cuantos años con muchísimo dinero en juego.

De forma resumida, lo que ha dicho la Justicia es que Pasapalabra es propiedad de ITV, pero que El Rosco tiene propiedad intelectual propia y que pertenece a MC&F.

Antena 3 acataba así una sentencia histórica que la obligaba a retirar la prueba y a la destrucción de las grabaciones.

Líos judiciales aparte, El Rosco ha dicho hasta siempre. Y, de alguna manera, el Pasapalabra tal y como lo conocemos también.

Porque a partir de este viernes, 19 de junio, la prueba final será otra. Está por ver cómo los responsables de ITV y Atresmedia se las han ingeniado para mantener la tensión en un juego que ha hecho ricos a Pablo Díaz, Óscar Díaz, Rafa Castaño o Rosa Rodríguez.

Pero, ¿cómo fue ese adiós? Digamos que lo más natural posible, porque la entrega se desarrolló con normalidad.

Así ha sido el momento en el que ‘Pasapalabra’ se despide para siempre de la que fue su prueba más reconocida, el Rosco. pic.twitter.com/GZ2dAsLOjR — Pablo (@pabloo_c5) June 18, 2026

Javier Alonso y David Trigo, que vienen a ser los nuevos Manu y Rosa, han tenido el 'honor' de asistir al sepelio de El Rosco. Ambos, por cierto, se repartieron el dinero en juego al empatar a 22 aciertos y dejando el bote en 658.000 euros.

El abogado madrileño firmaba las tablas gracias a 'zureo', la última palabra de El Rosco tras 26 años.

"Acción o efecto de zurear, que es la emisión del sonido bajo, monótono y repetitivo que realizan las palomas y las tórtolas", leía Roberto.

Y así se llegaba al triste final. Y aquí sí que Roberto Leal ha lanzado un escueto mensaje a los espectadores para invitarles a descubrir cómo será el nuevo desenlace: "Mañana os invitamos al estreno de la nueva prueba final de Pasapalabra, que ya os digo que os va a encantar".

Se hace público el fallo

El asunto no se quedó ahí, porque minutos después Antena 3 Noticias acataba otra parte de la sentencia que obligaba a Atresmedia a hacer público el fallo. Eso sí, de forma muy inteligente, el informativo de Vicente Vallés colaba a continuación la promo de la nueva prueba.

Y lo mismo ocurría en laSexta Noticias y en la web del grupo. Además, si esta semana la compañía de San Sebastián de los Reyes fulminaba las más de 1.500 entregas de Pasapalabra en Atresplayer, este jueves -la de hoy era la 1.548- desaparecían las pocas que quedaban. De hecho, la de hoy ni siquiera se ha colgado en la plataforma.

‼️ Así se ha comunicado en Antena 3 Noticias la sentencia que les obliga a suspender de forma inmediata #ElRosco en #Pasapalabra 💔 pic.twitter.com/fIRiI5GPsB — televisivok (@televisivok) June 18, 2026

Quien entre en la web del concurso podrá encontrar vídeos de las pruebas y el enlace de la sentencia del Supremo. Pero nada más. Ni rastro de El Rosco. Sayonara, Rosco.

Con Roberto haciendo de tripas corazón - por el rácord se intuye que el mensaje se grabó otro día-, España entera se despedía de la que ha sido la prueba reina de los concursos.

Esa que ha provocado el infarto a más de uno porque el niño de turno no deja oír las definiciones; o esa a las que has jugado para intentar ser el listillo de la casa al tiempo que se cenaba en familia. Porque aquí, quien ha perdido ha sido el espectador.

Hoy, Antena 3 volverá a levantar el telón de Pasapalabra. Y Lo hará con una nueva prueba que intentará emular al Rosco en cuanto a emoción y dificultad y sin perder la esencia del formato. "Los Roscos son verdadera filigranas", decía a EL ESPAÑOL Miguel Aparicio, director del concurso.

El Rosco, se mudará a Telecinco tras la jugada secreta de Salem hace un año con MC&F. Pero ojo, que el concurso que prepara Mediaset solo podrá contar con la mecánica de El Rosco.

Es decir, no podrán hacer uso de la marca porque va vinculada a Pasapalabra, y lógicamente, no podrán hacer nada parecido a dicho concurso.

Por cierto, la última emisión de Pasapalabra con El Rosco se saldó con un 18,4% de share y, según apunta Dos30', el programa asciende hasta el 25% coincidiendo con la prueba final. ¿Será capaz la nueva de mantener estos datos?