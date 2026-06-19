Ana Garcés: "Es una maravilla que te comparen con una serie como 'The White Lotus', pero la trama de 'Oasis' es diferente"

Ha pasado poco más de un año desde que Ana Garcés se despidiera de Jana en La Promesa, la serie que le cambió la vida a esta vallisoletana que llegó a Madrid buscando oportunidades en la ficción.

La actriz estrena este viernes, 19 de junio, Oasis, una serie que, al igual que La Promesa, también lleva el sello de Bambú Producciones.

Su primer trabajo tras la exitosa serie diaria de RTVE consiste un thriller en mitad de unas vacaciones de ensueño en un enclave idílico. La historia se sitúa en un resort de lujo, frecuentado por jóvenes de familias adineradas.

Sin embargo, sus vacaciones se ponen patas arriba a raíz de la desaparición de una chica. Será entonces cuando los huéspedes se deberán enfrentar a una investigación policial.

Se trata de una trama que recuerda mucho a The White Lotus, una comparación que incluso halaga a la propia Garcés, aunque con matices.

"La historia es diferente", dice la actriz, con un look completamente diferente al que llevaba Jana.

La intérprete, además, reconoce que sigue las tramas de La Promesa y que guarda mucho cariño a Jana. "Fue un personaje muy agradecido porque jugaba con muchos registros".

¿Cómo surgió participar en Oasis?

Como cualquier proyecto: hice un casting y conseguí el papel. Al leer el guion me pareció una historia muy potente por el thriller y el personaje. A partir de ahí, empecé a conocer el elenco y me enamoré de la serie antes de empezar.

Helena, el personaje que interpretas, es una tía firme y con carácter. ¿Qué es lo que más te enganchó?

Lo es. De Oasis me enganchó que la trama fuese un thriller, que a mí me encantan. Los personajes se van descubriendo progresivamente, porque tienen muchas capas. Y luego que estaba como muy atravesada por el verano y el calor.

Llama mucho la atención el cambio de look, con una melena mucho más corta de la que tenía Jana.

A mí me encanta porque los cambios de look, el vestuario, el maquillaje, etc., ayudan mucho a meterte en personaje y me encanta que se diferencie mucho uno de otro.

Jana tenía mucha fuerza por ese pelo que tenía y Helena, en este caso, pues exactamente lo mismo: un pelo más corto para una historia más juvenil.

'Oasis' Manuel Fernández Valdés Netflix

¿Te costó meter la tijera cuando te lo dijeron?

Es que yo ya me lo había cortado un poco, entonces... (risas).

La trama de la serie inevitablemente recuerda a The White Lotus. ¿Temes las comparaciones que se hagan?

Las comparaciones las va a haber siempre. Es una maravilla también que te comparen con una serie tan buena como The White Lotus, pero, honestamente, comparten una estética, pero la trama es bastante diferente. Está llevada por personajes y edades diferentes.

Después de interpretar a Jana en 553 episodios, ¿cuesta arrancar un proyecto desde cero?

Claro. Es un proyecto muy diferente en el que tienes que entrar en otro código, otro ritmo de rodaje, también de guion... Fue un proceso creativo muy bonito, porque nos dejaron jugar con los personajes como queríamos y tuvimos hasta ensayos.

Entonces bueno, creo que fue un proceso bastante fácil, muy divertido y, sobre todo, muy creativo.

"Jana fue un personaje muy agradecido porque jugué con varios registros durante toda la serie, y eso me ha ayudado a estar en nuevos proyectos"

Entiendo que te dio pena decir adiós a Jana, pero que no te arrepientes porque tu salida de La Promesa te ha permitido evolucionar y explorar nuevas historias.

Exactamente. Jana fue un personaje muy agradecido porque jugaba con muchos registros durante toda la serie. Tuve la oportunidad de aprender mogollón, tanto de interpretación como de estar en un set, y eso me ha ayudado mucho a crear nuevos personajes y en estar en nuevos proyectos.

¿Sigues viendo la serie?

Obviamente no diariamente, pero siempre veo todos los reels de mis compañeros. Así que, voy siguiendo todas las tramas y, de vez en cuando, me veo un capítulo, claro.

Ana Garcés y Arturo Sancho en 'La Promesa'.

¿Qué opinión tienes de las tramas que se van sucediendo ahora?

La Promesa siempre va a funcionar. Puede seguir 1.000 años porque las tramas siguen funcionando súper bien. A mí me encanta.

¿Te sigue parando la gente por la calle?

Sí, sí, sí. Un montón. Eso va a seguir siempre. Jana ha sido un personaje muy querido.

"La gente me sigue parando por la calle por Jana. Eso va a seguir siempre, fue alguien muy querido"

¿Qué le dirías a esa chica que trabajaba como dependienta en tiendas de ropa y que ahora ha pegado el salto a Netflix como actriz?

Que los sueños se cumplen y que hay que pelearlos. Pero, por otro lado, que desde dentro se vive de manera muy diferente. Cambia más la percepción de la gente que te rodea sobre ti que la que tú tienes.

Y luego que no deja de ser un trabajo independientemente de la plataforma que sea. La repercusión ya viene después.

A partir de aquí, ¿qué te gustaría hacer ahora? ¿Te tira la comedia?

Me gustaría probar un poco de todo. La comedia me gusta muchísimo y es algo que me encantaría hacer, al igual que el teatro. Y, por supuesto, espero que Oasis se vea mucho y que conecte con la gente. Ojalá podamos hacer una segunda temporada.