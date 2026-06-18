Pérez-Reverte, 74 años: "La gente ya no quiere que le cuenten la verdad y la izquierda actual es extremadamente intolerante"

Pocas figuras del panorama cultural español generan tantos titulares como Arturo Pérez-Reverte. Novelista, académico y antiguo corresponsal de guerra, el autor se ha caracterizado durante décadas por expresar sus opiniones sin filtros.

Al margen de modas políticas o corrientes de pensamiento dominantes, a sus 74 años, y mientras continúa publicando novelas, Pérez-Reverte sigue defendiendo una visión crítica de la sociedad actual, especialmente de la forma en la que se consume la información.

Durante la presentación hace unas semanas de su libro Enviado especial, el escritor reflexionó sobre la relación que existe entre los ciudadanos y la verdad.

Arturo Pérez-Reverte en un acto público en Madrid. Gtres

"No queremos mirar, no queremos que nos cuenten la verdad y el que lo cuente es un aguafiestas. Nadie quiere que le estropeen la fiesta".

Para el académico de la Real Academia Española, el problema no se limita únicamente a la política o a los medios de comunicación, sino que afecta plenamente al conjunto de la sociedad.

"La censura ni siquiera es oficial, es social", por lo que "el mundo merece lo que tiene".

"Si Trump manipula tan culpable es él como el que lo ha permitido. Somos una presa fácil y se aprovechan de ello para hacer su negocio y su beneficio. El ser humano ha olvidado lo que es la vida , y eso le hace más vulnerable".

Las críticas de Pérez-Reverte tampoco han estado exentas de polémica cuando aborda cuestiones ideológicas. En una entrevista concedida a El País, cargó duramente contra una parte de la izquierda contemporánea.

"La izquierda actual tiene una intolerancia maniquea, farisaica, oportunista, demagógica, extrema", expresó en una entrevista para El País.

También ha opinado en varias ocasiones sobre la situación política española. Durante una de sus intervenciones en El Hormiguero analizó la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Europa Press

"Ya no me fascina como antes, ya lo tengo estudiadísimo. Sánchez no se va a ir aunque pierda. Esa es mi impresión de olfato de vida y de edad".

Incluso fue más allá al explicar cuál sería su estrategia si estuviera en la situación del líder socialista.

"Si yo fuera Sánchez y perdiera las elecciones aguantaría porque un gobierno PP-VOX va a tener muchos problemas. El español nunca vota a favor, siempre vota en contra de algo. Yo esperaría a que cayera el partido de Santiago Abascal".

Amado por uno y criticado por otros, Pérez-Reverte se ha convertido en una de las voces más singulares de la cultura española.