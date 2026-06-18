Muere Ece Irtem, actriz turca de 'Pecado original', a los 35 años, justo un día después de su cumpleaños

Conmoción en Turquía por la muerte de la actriz Ece Irtem. La intérprete, conocida por el público español por su papel de Meriç en Pecado original, serie que emitió Antena 3, falleció de forma repentina a los 35 años.

Irtem murió este lunes, 15 de junio, en su domicilio de Estambul, apenas un día después de haber celebrado su cumpleaños, una noticia que ha causado un fuerte impacto tanto en Turquía como entre los seguidores de las novelas turcas en todo el mundo.

Según ha informado su abogado, Uğur Gökkoyun, la actriz se encontraba en casa junto a su madre cuando sufrió el episodio que acabó con su vida alrededor del mediodía.

Las primeras valoraciones médicas apuntan a un posible ataque al corazón, aunque la causa exacta del fallecimiento todavía no ha sido confirmada oficialmente. Será la autopsia la que determine qué ocurrió en las últimas horas de vida de la intérprete.

Ante las numerosas especulaciones surgidas en redes sociales desde que se conoció la noticia, el entorno de la actriz ha pedido prudencia y respeto.

Su abogado ha insistido en que no debe darse por cerrada ninguna hipótesis hasta que se conozcan los resultados definitivos del informe forense.

La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias exactas de su muerte.

La repentina pérdida de Ece İrtem ha provocado una oleada de mensajes de despedida por parte de compañeros de profesión, productores y seguidores.

Uno de los homenajes más comentados ha sido el del actor Can Yaman, con quien compartió reparto en la comedia romántica El hombre equivocado. El intérprete publicó una fotografía en blanco y negro junto a ella acompañada de un corazón roto.

Quién era Ece Irtem

Como se decía líneas más arriba, Ece İrtem logró una notable popularidad en España gracias a Pecado original, una de las producciones turcas de mayor éxito emitidas por Antena 3.

Interpretaba a Meriç Kırgız, una joven abogada de prestigio y amiga de la familia de Kumru Yildirim. Su personaje se convirtió en una figura importante en las historias de Kumru, Dogan y Yildiz.

Además, formó parte de otras series conocidas por los espectadores españoles como Me robó mi vida, Amor sin límite, Mundos opuestos y El hombre equivocado.

Su carrera también se extendió al cine y, en 2024, participó en la película de Netflix 10 días de un hombre curioso, uno de sus últimos trabajos.

Nacida en Sivas en 1991, İrtem estudió Ópera y Canto en la Universidad de Yaşar antes de dar el salto a la interpretación.

Ece Irtem era una de las protagonistas de 'Pecado original'.

Debutó en televisión en 2014 con Kaçak Gelinler y, desde entonces, construyó una sólida trayectoria que la convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la ficción turca.

Su repentina muerte deja un profundo vacío en la industria audiovisual y entre los millones de espectadores que siguieron su carrera dentro y fuera de Turquía.