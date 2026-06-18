Audiencias: 'El Hormiguero' con Feijóo (13,1%) resiste al fútbol de La 1, que barre con el Inglaterra-Croacia (27,2%)

Jude Bellingham y Harry Kane a la izquierda y Alberto Núñez Feijóo a la derecha. Reuters y Atresmedia TV

Hace unos días contábamos que El Hormiguero había decidido hacer un sprint final en una temporada que volverá a liderar, y pese a chocar frontalmente contra los partidos del Mundial de fútbol.

El programa de Pablo Motos se reservó para esta semana dos bombazos: Tom Holland y Zendaya, la pareja más buscada del planeta, y Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular.

Pues bien, la visita del político a El Hormiguero resistió este miércoles el empuje a uno de los platos fuertes de la primera fase del campeonato: el debut de la Inglaterra de Jude Bellingham y Harry Kane, contra la Croacia del incombustible Modric.

El partido, que arrancó a las 22:00 horas, barrió en La 1 con un 27,2% de cuota de pantalla y 3.151.000 espectadores de media.

A la misma hora, Feijóo se sentaba con Pablo Motos y las hormigas para hablar de la actualidad política, centrada en los escándalos que salpican al PSOE, y detallar su hoja de ruta si llega a la Moncloa.

Feijóo vuelve a @El_Hormiguero y registra un estupendo 13.1% de share al congregar una media de 1.630.000 espectadores en @antena3com, a pesar de enfrentarse al fútbol



🐜 Más de 3.6 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/q3ya6t90wy — Dos30' (@Dos30TV) June 18, 2026

El Mundial sigue ARRASANDO siendo LO + VISTO DEL DÍA EN TV con el Inglaterra - Croacia al registrar un 27.2% de share y una media de 3.151.000 espectadores en @la1_tve



⚽️ Más de 7.4 millones de espectadores conectaron en algún momento con el partido#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/klQsyVEpvw — Dos30' (@Dos30TV) June 18, 2026

Aunque El Hormiguero no se disparó con el líder de la oposición -su anterior visita hizo cifras de récord-, el programa mantuvo sus datos habituales al registrar un 13,1% de share y 1.630.000 espectadores.

El resto de ofertas del access sí notaron la fuerte competencia: First Dates hizo un 7,2% en Telecinco; Horizonte un 7% en Cuatro -el dato no es del todo malo porque está en la línea de la media de la cadena- y El intermedio un 5,1%.

Hay que decir que La Revuelta de Broncano se trasladó al late night, después del fútbol a las 00:00 horas. La entrega marcó un 11% con la visita de María Becerra.

En prime time, el debate de La isla de las tentaciones también aguantó contra la segunda parte del Inglaterra-Croacia con un 11% en Telecinco. La franja se completa con ¡Salta! en Antena 3 (8,4%); Viajeros Cuatro (3,9%) y El Objetivo en laSexta (3,7%).

RTVE arrasa con el Mundial

La televisión pública continúa recogiendo extraordinarios resultados gracias al fútbol. Tras la primera semana de competición, y a falta de 13 días para cerrar el mes, La 1 (13,6%) ya lidera casi un punto por encima de Antena 3 (12,7%).

Salvo sorpresa mayúscula -tiene asegurados otros dos partidos de España, si bien uno, el de Uruguay, es de madrugada-, La 1 romperá la hegemonía de la privada consiguiendo su mejor junio desde 2011.