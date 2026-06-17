Terremoto en 'Aquí la tierra': el programa prescinde de uno de sus presentadores y ficha a otro tras su internalización

Revolución total en Aquí la tierra, uno de los en la tarde de La 1 y que ha logrado convertirse en una alternativa a Pasapalabra desde su estreno el 27 de mayo de 2014.

RTVE comenzará una nueva etapa del programa de divulgación. , la Corporación asumirá la , que hasta ahora era asunto de Catorce Comunicación.

Aquí la tierra se convertirá en el primer espacio de la cadena pública en estar producido internamente.

Una decisión que responde a la hoja de ruta marcada por José Pablo López, presidente de RTVE, de .

La idea es que de La 1 de forma gradual en los próximos meses.

Este cambio, no obstante, tendrá consecuencias para parte de los trabajadores que estaban contratados por la productora. Uno de los casos que mayor impacto tendrá en pantalla será el de encargado de presentar Aquí la tierra los fines de semana.

A raíz de la internalización, el programa prescindirá de Taronjí, que quedará fuera de la ecuación. Su lugar lo ocupará , tal y como adelantó VerTele y ha confirmado este miércoles RTVE.

Marc Santandreu sustituirá a Quico Taronjí en 'Aquí la tierra' los fines de semana.

Jacob Petrus, por su parte, porque está contratado por RTVE.

Además de esta incorporación -Santandreu lleva vinculado a RTVE desde 2020-, n.

Y así lo explica la Corporación en la nota enviada a los medios: "El equipo de reporteros de Aquí la tierra estará formado a partir de ahora en

El proceso de internalización responde al entre el presidente de RTVE, José Pablo López, y los sindicatos UGT, Sindicato Independiente y USO, con el fin de fortalecer la producción propia de la Corporación.

Aunque la reivindicación de potenciar los recursos internos ha formado parte de una parte significativa de la plantilla, Comisiones Obreras decidió mantenerse al margen.

Como se decía líneas más arriba, en RTVE se contempla una transición gradual durante los próximos meses, pero antes de final de año se podría haber completado la primera parte del proceso que podría afectar a programas de actualidad .